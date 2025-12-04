Взрывы и атака дронов в Крыму: пострадала Сакская ТЭЦ – соцсети
Во временно оккупированном Крыму ночью 4 декабря раздавались взрывы, была атакована беспилотниками Сакская ТЭЦ
Об этом сообщает Телеграмм-канал "Крымский ветер", сообщает RegioNews.
Отмечается, что в Саках и Симферополе ночью был слышен пролет дронов, выстрелы и взрывы. В Саках взрывы и стрельба начались около 02:45, во время чего была атакована Сакская ТЭЦ.
Пролет дронов зафиксировали также в Сакском районе. В Симферополе три мощных взрыва прогремели в период с 03:53 по 03:57, ориентировочно в районе сел Донское и Мазанка.
Последствия атаки уточняются.
Напомним, бойцы ГУР уничтожили пусковую установку и две РЛС россиян в Донецкой области.
Ранее украинские пограничники уничтожили редкую машину оккупантов в Донецкой области. Речь идет о ППРУ-1 "Овод".