Взрывы и атака дронов в Крыму: пострадала Сакская ТЭЦ – соцсети

Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Крымский ветер", сообщает RegioNews.

Отмечается, что в Саках и Симферополе ночью был слышен пролет дронов, выстрелы и взрывы. В Саках взрывы и стрельба начались около 02:45, во время чего была атакована Сакская ТЭЦ.

Пролет дронов зафиксировали также в Сакском районе. В Симферополе три мощных взрыва прогремели в период с 03:53 по 03:57, ориентировочно в районе сел Донское и Мазанка.

Последствия атаки уточняются.

