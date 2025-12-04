10:34  04 грудня
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
09:30  04 грудня
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
08:12  04 грудня
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
UA | RU
UA | RU
04 грудня 2025, 09:47

Вибухи та атака дронів у Криму: постраждала Сакська ТЕЦ – соцмережі

04 грудня 2025, 09:47
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У тимчасово окупованому Криму вночі 4 грудня лунали вибухи, була атакована безпілотниками Сакська ТЕЦ

Про це повідомляє Телеграм-канал "Крымский ветер", передає RegioNews.

Зазначається, що у Саках і Сімферополі вночі було чутно проліт дронів, постріли та вибухи. У Саках вибухи та стрілянина розпочалися близько 02:45, під час чого була атакована Сакська ТЕЦ.

Проліт дронів зафіксували також у Сакському районі. У Сімферополі три потужні вибухи пролунали в період з 03:53 по 03:57, орієнтовно в районі сіл Донське та Мазанка.

Наслідки атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо, бійці ГУР знищили пускову установку та дві РЛС росіян на Донеччині.

Раніше українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині. Йдеться про ППРУ-1 "Овод".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Крим війна Україна ЗСУ дрони атака вибух ТЕЦ
Дронова атака на Одесу: кількість постраждалих зросла
04 грудня 2025, 09:41
Росія атакувала Україну ракетами "Іскандер-М" та 138 дронами
04 грудня 2025, 09:03
У ДСНС розповіли про наслідки російських нічних ударів по Харківщині
04 грудня 2025, 08:40
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Хмельниччині легковик врізався в дерево: водій загинув на місці
04 грудня 2025, 11:41
Уряд готується до масштабних кадрових ротацій у грудні – Железняк
04 грудня 2025, 11:35
В Україні змінились ціни на цибулю: скільки тепер платити за кілограм
04 грудня 2025, 11:30
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
04 грудня 2025, 11:26
Жителька Волині намагалася незаконно ввезти в Україну 23 iPhone 17 Pro Max
04 грудня 2025, 11:19
Поліція Дніпропетровщини запобігла продажу історичних артефактів
04 грудня 2025, 11:04
Коли ми переможемо: шлях, що починається всередині нас
04 грудня 2025, 10:52
В Одесі росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після попередньої атаки
04 грудня 2025, 10:46
Смерть дитини у столичній стоматології: лікарці-анестезіологу повідомили про підозру
04 грудня 2025, 10:39
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
04 грудня 2025, 10:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Всі блоги »