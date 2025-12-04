Вибухи та атака дронів у Криму: постраждала Сакська ТЕЦ – соцмережі
У тимчасово окупованому Криму вночі 4 грудня лунали вибухи, була атакована безпілотниками Сакська ТЕЦ
Про це повідомляє Телеграм-канал "Крымский ветер", передає RegioNews.
Зазначається, що у Саках і Сімферополі вночі було чутно проліт дронів, постріли та вибухи. У Саках вибухи та стрілянина розпочалися близько 02:45, під час чого була атакована Сакська ТЕЦ.
Проліт дронів зафіксували також у Сакському районі. У Сімферополі три потужні вибухи пролунали в період з 03:53 по 03:57, орієнтовно в районі сіл Донське та Мазанка.
Наслідки атаки наразі уточнюються.
Нагадаємо, бійці ГУР знищили пускову установку та дві РЛС росіян на Донеччині.
Раніше українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині. Йдеться про ППРУ-1 "Овод".
Дронова атака на Одесу: кількість постраждалих зрослаВсі новини »
04 грудня 2025, 09:41Росія атакувала Україну ракетами "Іскандер-М" та 138 дронами
04 грудня 2025, 09:03У ДСНС розповіли про наслідки російських нічних ударів по Харківщині
04 грудня 2025, 08:40
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
На Хмельниччині легковик врізався в дерево: водій загинув на місці
04 грудня 2025, 11:41Уряд готується до масштабних кадрових ротацій у грудні – Железняк
04 грудня 2025, 11:35В Україні змінились ціни на цибулю: скільки тепер платити за кілограм
04 грудня 2025, 11:30Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
04 грудня 2025, 11:26Жителька Волині намагалася незаконно ввезти в Україну 23 iPhone 17 Pro Max
04 грудня 2025, 11:19Поліція Дніпропетровщини запобігла продажу історичних артефактів
04 грудня 2025, 11:04Коли ми переможемо: шлях, що починається всередині нас
04 грудня 2025, 10:52В Одесі росіяни вдарили по рятувальниках, які гасили пожежу після попередньої атаки
04 грудня 2025, 10:46Смерть дитини у столичній стоматології: лікарці-анестезіологу повідомили про підозру
04 грудня 2025, 10:39Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
04 грудня 2025, 10:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року