Вибухи та атака дронів у Криму: постраждала Сакська ТЕЦ – соцмережі

Про це повідомляє Телеграм-канал "Крымский ветер", передає RegioNews.

Зазначається, що у Саках і Сімферополі вночі було чутно проліт дронів, постріли та вибухи. У Саках вибухи та стрілянина розпочалися близько 02:45, під час чого була атакована Сакська ТЕЦ.

Проліт дронів зафіксували також у Сакському районі. У Сімферополі три потужні вибухи пролунали в період з 03:53 по 03:57, орієнтовно в районі сіл Донське та Мазанка.

Наслідки атаки наразі уточнюються.

Нагадаємо, бійці ГУР знищили пускову установку та дві РЛС росіян на Донеччині.

Раніше українські прикордонники знищили рідкісну машину окупантів на Донеччині. Йдеться про ППРУ-1 "Овод".