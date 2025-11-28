Оккупанты превратили санаторий в Севастополе в секретный центр управления – АТЕШ

Фото: АТЭШ

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает RegioNews.

По данным движения, агенты зафиксировали резкий рост активности в районе военной базы "Севастополь".

Ранее комплекс использовался для отдыха и реабилитации военнослужащих, однако теперь служит штабом, где размещены военные аналитики, IT-специалисты и штабные офицеры. Большинство из них передвигаются в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха и не привлекал лишнего внимания.

"Оккупанты цинично прикрываются объектом, который должен служить для лечения и восстановления своих солдат, а на самом деле превратили его в штаб. Это еще одно доказательство, что они в панике ищут любые способы спрятать ключевые узлы управления", - заявили в АТЕШ.

Факт использования базы для военных целей подтверждается наблюдением партизан в Севастополе.

Напомним, оккупационные власти Крыма запустили курсы, на которых 57 участников войны против Украины – мобилизованные, контрактники, "добровольцы" и силовики – готовятся к назначению на руководящие должности.