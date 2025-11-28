09:39  28 ноября
В Полтаве в реке обнаружили тело пропавшего 17-летнего юноши
08:13  28 ноября
Бегство в Молдову на матрасе: пограничники спасли мужчину из Днестра
07:06  28 ноября
Пожар во Франковске: пожарные спасли семеро жителей, среди них двое детей
28 ноября 2025, 07:38

Оккупанты превратили санаторий в Севастополе в секретный центр управления – АТЕШ

28 ноября 2025, 07:38
Фото: АТЭШ
Российские оккупанты превратили базу отдыха в Севастополе в замаскированный центр военного управления.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ", передает RegioNews.

По данным движения, агенты зафиксировали резкий рост активности в районе военной базы "Севастополь".

Ранее комплекс использовался для отдыха и реабилитации военнослужащих, однако теперь служит штабом, где размещены военные аналитики, IT-специалисты и штабные офицеры. Большинство из них передвигаются в гражданской одежде, чтобы объект выглядел как обычный дом отдыха и не привлекал лишнего внимания.

"Оккупанты цинично прикрываются объектом, который должен служить для лечения и восстановления своих солдат, а на самом деле превратили его в штаб. Это еще одно доказательство, что они в панике ищут любые способы спрятать ключевые узлы управления", - заявили в АТЕШ.

Факт использования базы для военных целей подтверждается наблюдением партизан в Севастополе.

Напомним, оккупационные власти Крыма запустили курсы, на которых 57 участников войны против Украины – мобилизованные, контрактники, "добровольцы" и силовики – готовятся к назначению на руководящие должности.

21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Готовили схроны со взрывчаткой для терактов на западе Украины: СБУ задержала школьницу и двух юношей
28 ноября 2025, 11:03
Называл украинцев "нацистами" и распространял пропаганду Кремля: в Сумах судили фаната РФ
28 ноября 2025, 10:55
Деньги для детей перечисляли на фиктивные ФЛПы: в Запорожье разоблачили присвоение 17 млн грн
28 ноября 2025, 10:45
Одесса первая в Украине включает "красный" сигнал светофора во время минуты молчания
28 ноября 2025, 10:40
Украинские АЭС после атак РФ полностью восстановили мощность – МАГАТЭ
28 ноября 2025, 10:35
Думала, что это СБУ: в Киеве женщина отдала мошенникам 6 кг золота и пакет с тысячами долларов
28 ноября 2025, 10:30
Россияне атаковали дроном пожарную часть в Запорожье
28 ноября 2025, 10:26
НАБУ и САП у главы ОП: Андрей Ермак впервые прокомментировал обыски у него дома
28 ноября 2025, 10:05
Хуже всего, что я вижу сейчас – это принятие линии фронта как гарантированной данности
28 ноября 2025, 09:55
Коррупционные схемы в энергетике: обыски проходят и в доме Ермака – СМИ
28 ноября 2025, 09:44
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
