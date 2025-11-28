09:39  28 листопада
У Полтаві в річці виявили тіло зниклого 17-річного юнака
08:13  28 листопада
Втеча до Молдови на матраці: прикордонники врятували чоловіка з Дністра
07:06  28 листопада
Пожежа у Франківську: вогнеборці врятували семеро мешканців, серед них двоє дітей
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2025, 07:38

Окупанти перетворили санаторій у Севастополі на секретний центр управління – АТЕШ

28 листопада 2025, 07:38
Читайте также на русском языке
Фото: АТЕШ
Читайте также
на русском языке

Російські окупанти перетворили базу відпочинку у Севастополі на замаскований центр військового управління.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає RegioNews.

За даними руху, агенти зафіксували різке зростання активності у районі військової бази "Севастополь".

Раніше комплекс використовувався для відпочинку та реабілітації військовослужбовців, проте тепер він слугує штабом, де розміщені військові аналітики, IT-фахівці та штабні офіцери. Більшість із них пересувається у цивільному одязі, щоб об'єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку та не привертав зайвої уваги.

"Окупанти цинічно прикриваються об'єктом, який мав служити для лікування та відновлення своїх солдатів, а насправді перетворили його на штаб. Це ще один доказ, що вони в паніці шукають будь-які способи заховати ключові вузли керування", – заявили в АТЕШ.

Факт використання бази для військових цілей підтверджується спостереженням партизанів у Севастополі.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму запустила курси, на яких 57 учасників війни проти України – мобілізовані, контрактники, "добровольці" та силовики – готуються до призначення на керівні посади.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Крим окупація окупанти партизани Севастополь база відпочинку АТЕШ
Перевірки всюди: в Маріуполі розпочалася масштабна зачистка – Андрющенко
27 листопада 2025, 07:05
З окупованих територій України вдалося врятували ще трьох дітей у рамках ініціативи Bring Kids Back UA
26 листопада 2025, 19:55
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Національний роумінг працюватиме й після війни – нардеп Олена Шуляк
28 листопада 2025, 12:26
"Чорна п'ятниця" для Єрмака
28 листопада 2025, 12:15
"Боріваж" не має відношення до Коломойського – почесний гендиректор терміналу
28 листопада 2025, 12:10
Видалення з баз даних інформації про ухилянтів: на Дніпропетровщині судитимуть організаторів афери
28 листопада 2025, 12:02
Росіяни продовжують рухатися в Запорізькій області: що відомо
28 листопада 2025, 11:55
У Києві на Троєщині чоловік, погрожуючи розправою, пограбував таксиста
28 листопада 2025, 11:51
Директор НАБУ: Міндіча оголосять у міжнародний розшук
28 листопада 2025, 11:46
На Вінниччині викрили мережу з реалізації рідин для електронних сигарет
28 листопада 2025, 11:37
В Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео
28 листопада 2025, 11:21
Росія під виглядом відпочинку хоче вивезти 400 дітей із Запорізької області
28 листопада 2025, 11:20
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Вадим Денисенко
Марія Берлінська
Всі блоги »