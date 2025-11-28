Окупанти перетворили санаторій у Севастополі на секретний центр управління – АТЕШ

Фото: АТЕШ

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ", передає RegioNews.

За даними руху, агенти зафіксували різке зростання активності у районі військової бази "Севастополь".

Раніше комплекс використовувався для відпочинку та реабілітації військовослужбовців, проте тепер він слугує штабом, де розміщені військові аналітики, IT-фахівці та штабні офіцери. Більшість із них пересувається у цивільному одязі, щоб об'єкт виглядав як звичайний будинок відпочинку та не привертав зайвої уваги.

"Окупанти цинічно прикриваються об'єктом, який мав служити для лікування та відновлення своїх солдатів, а насправді перетворили його на штаб. Це ще один доказ, що вони в паніці шукають будь-які способи заховати ключові вузли керування", – заявили в АТЕШ.

Факт використання бази для військових цілей підтверджується спостереженням партизанів у Севастополі.

Нагадаємо, окупаційна влада Криму запустила курси, на яких 57 учасників війни проти України – мобілізовані, контрактники, "добровольці" та силовики – готуються до призначення на керівні посади.