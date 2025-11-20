Оккупанты в Крыму готовят мобилизованных и силовиков к руководящим должностям – ЦНС

Иллюстративное фото: из открытых источников

Оккупационные власти Крыма запустили курсы, на которых 57 участников войны против Украины – мобилизованные, контрактники, "добровольцы" и силовики – готовятся к назначению на руководящие должности

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

По данным ЦНС, по завершении обучения 90% участников планируют возглавить структуры оккупационной администрации.

Это, по мнению экспертов, не обновление кадров, а формирование милитаризованной вертикали власти, где ключевым критерием является участие в войне и лояльность силовым структурам, а не профессионализм.

В Центре национального сопротивления объясняют, что такой подход означает для временно оккупированных территорий:

гражданское управление заменяется военной моделью;

усиливается репрессивность и контроль силовых структур;

нормализуется насилие как метод управления;

социальные и хозяйственные вопросы отодвигаются на второй план;

регионы становятся более зависимыми от Кремля.

Напомним, на временно оккупированных территориях Россия запустила новую пропагандистскую инициативу для молодежи – так называемый "курс молодого инфобойца". Под видом обучения журналистике старшеклассников фактически готовится к распространению лживой информации и пропаганде страны-агрессора.