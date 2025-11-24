Фото: ОВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Захватчики в который раз ударили по гражданской портовой инфраструктуре региона, повредив оборудование.

На неэксплуатированном судне возникло возгорание, его ликвидировали спасатели.

Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Напомним, в ночь на 24 ноября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Шевченковскому и Салтовскому районам Харькова. Возникли пожары, есть погибшие и пострадавшие.