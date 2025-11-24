Українські СБС атакували хімзавод БРОМ у Криму – Бровді

Скриншот із відео

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України завдали удару по хімзаводу БРОМ у тимчасово окупованому Красноперекопську

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews.

За його словами, протягом ночей 22 та 23 листопада було вражено низку енергооб'єктів на окупованих територіях.

"Блекануто низку енергообʼєктів на окупованих територіях. Ночі 22 та 23.11 на хробачих болотах видалися гучними. Красноперекопська ПС – один з ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова", – написав Бровді.

Він уточнив, що операцію здійснили сили 1 окремого Центру СБС, який є трансформованим 14-м полком Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, нещодавно підрозділи Сил спеціальних операцій України знищили місце накопичення особового складу 51-ї армії РФ у населеному пункті Затишок на Донеччині.