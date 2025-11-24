12:45  24 листопада
У Києві чоловік підпалив авто через відмову жінки: подробиці
10:50  24 листопада
У Львові батьки влаштували стрілянину на подвір'ї школи через сварку дітей
08:10  24 листопада
На Рівненщині померла 3-річна дівчинка: батьки звинувачують лікаря
24 листопада 2025, 09:38

Українські СБС атакували хімзавод БРОМ у Криму – Бровді

24 листопада 2025, 09:38
Скриншот із відео
Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України завдали удару по хімзаводу БРОМ у тимчасово окупованому Красноперекопську

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, передає RegioNews.

За його словами, протягом ночей 22 та 23 листопада було вражено низку енергооб'єктів на окупованих територіях.

"Блекануто низку енергообʼєктів на окупованих територіях. Ночі 22 та 23.11 на хробачих болотах видалися гучними. Красноперекопська ПС – один з ключових вузлів енергосистеми окупованого півострова", – написав Бровді.

Він уточнив, що операцію здійснили сили 1 окремого Центру СБС, який є трансформованим 14-м полком Сил безпілотних систем.

Нагадаємо, нещодавно підрозділи Сил спеціальних операцій України знищили місце накопичення особового складу 51-ї армії РФ у населеному пункті Затишок на Донеччині.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
