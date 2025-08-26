ССО ВСУ вывели из строя объекты логистики окупантов в Крыму

Иллюстративное фото: из открытых источников

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины успешно реализовали спецоперацию на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В результате были выведены из строя несколько объектов логистики, обеспечивавших поставку российских военных

Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале ССО Украины, передает RegioNews.

"Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия на ТОТ АР Крым, в результате чего были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ", – говорится в сообщении.

По информации из российских пабликов, беспилотники нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Крыму. Под удары попали Джанкой и Красногвардейское.

Напомним, недавно украинские Силы специальных операций совершили точечную атаку на территории российской Курской области, в результате чего был тяжело ранен генерал-лейтенант ВС РФ Эседулл Абачев. Операция состоялась в ночь на 17 августа недалеко от города Рыльск – в 5 км от границы с Украиной.