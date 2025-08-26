07:42  26 августа
26 августа 2025, 12:27

ССО ВСУ вывели из строя объекты логистики окупантов в Крыму

26 августа 2025, 12:27
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Силы специальных операций Вооруженных сил Украины успешно реализовали спецоперацию на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. В результате были выведены из строя несколько объектов логистики, обеспечивавших поставку российских военных

Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале ССО Украины, передает RegioNews.

"Силы специальных операций ВС Украины провели специальные действия на ТОТ АР Крым, в результате чего были выведены из строя объекты логистики, обеспечивающие функционирование и боевое снабжение воинских частей армии РФ", – говорится в сообщении.

По информации из российских пабликов, беспилотники нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре в оккупированном Крыму. Под удары попали Джанкой и Красногвардейское.

Напомним, недавно украинские Силы специальных операций совершили точечную атаку на территории российской Курской области, в результате чего был тяжело ранен генерал-лейтенант ВС РФ Эседулл Абачев. Операция состоялась в ночь на 17 августа недалеко от города Рыльск – в 5 км от границы с Украиной.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
