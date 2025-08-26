ССО ЗСУ вивели з ладу об'єкти логістики окупантів у Криму

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України успішно реалізували спецоперацію на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. У результаті були виведені з ладу кілька об'єктів логістики, які забезпечували постачання російських військових

Про це повідомляється у офіційному телеграм-каналі ССО України, передає RegioNews.

"Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим, у результаті чого були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії РФ", – йдеться у повідомленні.

За інформацією з російських пабліків, безпілотники завдали ударів по залізничній інфраструктурі в окупованому Криму. Під удари потрапили Джанкой та Красногвардійське.

Нагадаємо, нещодавно українські Сили спеціальних операцій здійснили точкову атаку на території російської Курської області, внаслідок чого було важко поранено генерал-лейтенанта ЗС РФ Еседуллу Абачева. Операція відбулася в ніч на 17 серпня неподалік міста Рильськ – за 5 км від кордону з Україною.