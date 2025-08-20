11:06  20 августа
ДТП на Закарпатье: Mercedes влетел в отбойник, а Volkswagen перевернулся
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
03:40  20 августа
Блогершу Алину Шаманскую ограбили в США
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 13:22

ССО Украины тяжело ранили российского генерала на Курщине: эксклюзивное видео

20 августа 2025, 13:22
Читайте також українською мовою
Фото: Минобороны РФ
Читайте також
українською мовою

Украинские Силы специальных операций совершили точечную атаку на территории российской Курской области, в результате чего был тяжело ранен генерал-лейтенант ВС РФ Эседулл Абачев

Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает RegioNews.

Отмечается, что операция состоялась в ночь на 17 августа недалеко от города Рыльск – в 5 км от границы с Украиной.

Огневое поражение автомобиля заместителя командующего группировкой войск "Север" произвело подразделение UA_REG TEAM Сил специальных операций.

По имеющейся информации, Абачев получил тяжелые ранения, в результате которых ему ампутировали руку и ногу. После инцидента генерала срочно доставили самолетом в Москву для оказания неотложной медицинской помощи.

В 2023 году украинская прокуратура уже передала в суд обвинительный акт в отношении Абачева. С началом полномасштабного вторжения он командовал так называемым "2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР" и был причастен к многочисленным военным преступлениям – в частности, отдавал приказы на обстрелы мирных населенных пунктов Луганщины.

Напомним, в начале августа беспилотники Центра специальных операций "А" СБУ нанесли удар по военному аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Это одна из ключевых авиабаз России, которая используется для атак по Украине из Черного моря.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ атака ССО ВСУ украинские военные российская армия Курская область генерал Эседулл Абачев
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Музыка на миллион: на Львовщине таможенники обнаружили в микроавтобусе высококачественную технику
20 августа 2025, 13:34
Министр иностранных дел Австрии прибыла в Одессу
20 августа 2025, 13:29
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
20 августа 2025, 12:58
Удар по мирному авто на Харьковщине: погибли мужчина и женщина
20 августа 2025, 12:58
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
20 августа 2025, 12:45
Новый всплеск COVID-19 в Украине: Ляшко объяснил, чего ожидать
20 августа 2025, 12:43
Международная помощь для спасателей: Харьковщина получила современное оборудование
20 августа 2025, 12:27
В Одесской области будут судить организаторов финансовой пирамиды, которые обманули инвесторов на 26 млн грн
20 августа 2025, 12:22
В Тернопольской области мошенники, выдавая себя за сотрудников спецслужб, "развели" женщину на 160 тыс. грн
20 августа 2025, 12:06
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »