ССО Украины тяжело ранили российского генерала на Курщине: эксклюзивное видео

Фото: Минобороны РФ

Украинские Силы специальных операций совершили точечную атаку на территории российской Курской области, в результате чего был тяжело ранен генерал-лейтенант ВС РФ Эседулл Абачев

Об этом сообщила пресс-служба ССО, передает RegioNews.

Отмечается, что операция состоялась в ночь на 17 августа недалеко от города Рыльск – в 5 км от границы с Украиной.

Огневое поражение автомобиля заместителя командующего группировкой войск "Север" произвело подразделение UA_REG TEAM Сил специальных операций.

По имеющейся информации, Абачев получил тяжелые ранения, в результате которых ему ампутировали руку и ногу. После инцидента генерала срочно доставили самолетом в Москву для оказания неотложной медицинской помощи.

В 2023 году украинская прокуратура уже передала в суд обвинительный акт в отношении Абачева. С началом полномасштабного вторжения он командовал так называемым "2-м армейским корпусом народной милиции ЛНР" и был причастен к многочисленным военным преступлениям – в частности, отдавал приказы на обстрелы мирных населенных пунктов Луганщины.

