25 августа 2025, 13:26

Хакеры показали россиянам правду о войне с Украиной на 116 телеканалах

25 августа 2025, 13:26
Скриншот с видео
Вечером 24 августа в нескольких регионах России на 116 телеканалах одновременно транслировали видеоролик с реальными потерями российской армии в войне против Украины

Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в Главном управлении разведки МО Украины, передает RegioNews.

По его словам, местным киберпартизанам удалось сломать провайдера "№3" и вывести на телеэкраны россиян "несанкционированное" видео. Где показывали взрывы на нефте- и газоперерабатывающих заводах РФ, а также кадры захоронений погибших российских солдат.

Для предотвращения прерывания трансляции киберпартизаны заблокировали доступ администраторов провайдера к серверам.

В результате не менее 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов России более трех часов могли видеть эти кадры в вечерний прайм-тайм.

Для зрителей, не пользующихся цифровым телевидением, трансляция также была доступна через приложения Apple Store, Google Play, Smart TV и другие кабельные сети.

Как известно, за прошедшие сутки, 24 августа, Силы обороны Украины уничтожили 870 российских захватчиков, 48 артсистем и 8 боевых бронированных машин.

Напомним, ВСУ провели успешные контратаки в Донецкой области и выбили российские войска из нескольких населенных пунктов. Украинские бойцы освободили от кафиров Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
