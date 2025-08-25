Хакеры показали россиянам правду о войне с Украиной на 116 телеканалах

Скриншот с видео

Вечером 24 августа в нескольких регионах России на 116 телеканалах одновременно транслировали видеоролик с реальными потерями российской армии в войне против Украины

Об этом сообщил собеседник "Украинской правды" в Главном управлении разведки МО Украины, передает RegioNews.

По его словам, местным киберпартизанам удалось сломать провайдера "№3" и вывести на телеэкраны россиян "несанкционированное" видео. Где показывали взрывы на нефте- и газоперерабатывающих заводах РФ, а также кадры захоронений погибших российских солдат.

Для предотвращения прерывания трансляции киберпартизаны заблокировали доступ администраторов провайдера к серверам.

В результате не менее 50 тысяч абонентов из Москвы и других регионов России более трех часов могли видеть эти кадры в вечерний прайм-тайм.

Для зрителей, не пользующихся цифровым телевидением, трансляция также была доступна через приложения Apple Store, Google Play, Smart TV и другие кабельные сети.

На День незалежності України кіберпартизани показали російським телеглядачам правду про "сво"... pic.twitter.com/HU4sBd0Igb — Українська правда (@ukrpravda_news) August 25, 2025

Как известно, за прошедшие сутки, 24 августа, Силы обороны Украины уничтожили 870 российских захватчиков, 48 артсистем и 8 боевых бронированных машин.

Напомним, ВСУ провели успешные контратаки в Донецкой области и выбили российские войска из нескольких населенных пунктов. Украинские бойцы освободили от кафиров Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.