Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 890 российских оккупантов, четыре танка и 33 артсистемы. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1 миллион 77 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.08.25 ориентировочно составили:

Напомним, вечером 24 августа в нескольких регионах России на 116 телеканалах одновременно транслировали видеоролик с реальными потерями российской армии в войне против Украины. Местным киберпартизанам удалось сломать провайдера "№3" и вывести на телеэкраны россиян "несанкционированное" видео.