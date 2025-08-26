За сутки ВСУ ликвидировали около 900 российских захватчиков
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 890 российских оккупантов, четыре танка и 33 артсистемы. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1 миллион 77 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.08.25 ориентировочно составили:
Напомним, вечером 24 августа в нескольких регионах России на 116 телеканалах одновременно транслировали видеоролик с реальными потерями российской армии в войне против Украины. Местным киберпартизанам удалось сломать провайдера "№3" и вывести на телеэкраны россиян "несанкционированное" видео.
