21:05  25 августа
На Украину надвигается резкое похолодание с дождями
19:27  25 августа
В Киеве приговорили к заключению псевдоминера
18:09  25 августа
В Закарпатье задержали иностранца, который шел из Словакии в Украину
26 августа 2025, 07:06

За сутки ВСУ ликвидировали около 900 российских захватчиков

26 августа 2025, 07:06
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 890 российских оккупантов, четыре танка и 33 артсистемы. Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили 1 миллион 77 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

    Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.08.25 ориентировочно составили:

    Напомним, вечером 24 августа в нескольких регионах России на 116 телеканалах одновременно транслировали видеоролик с реальными потерями российской армии в войне против Украины. Местным киберпартизанам удалось сломать провайдера "№3" и вывести на телеэкраны россиян "несанкционированное" видео.

