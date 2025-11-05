На Кировоградщине уничтожили боевые части вражеских дронов: среди них – термобарический заряд

Фото: Национальная полиция

В Кировоградской области уничтожили боевые части ударных беспилотников, которые РФ применила во время воздушной атаки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

В частности, в одном из районов области взрывотехники изъяли боевую часть, погруженную в почву и уничтожили ее контролируемым подрывом.

Впоследствии специалисты обнаружили еще одну неразорванную термобарическую боевую часть вражеского беспилотника – ее также ликвидировали на расстоянии от населенных пунктов.

Полицейские призывают граждан быть внимательными и не затрагивать подозрительные предметы. При обнаружении опасных находок необходимо сразу сообщать по номерам 102 или 101.

Напомним, в Киевской области у реки Десна нашли боевую часть российской ракеты Х-69. После детального осмотра саперы безопасно обезвредили и изъяли боевую часть ракеты, ликвидировав потенциальную угрозу населению.