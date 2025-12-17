18:48  17 декабря
17 декабря 2025, 18:11

В Ровенской области водитель BMW X5 насмерть сбил 42-летнего пешехода и скрылся

17 декабря 2025, 18:11
Фото: Национальная полиция Украины
Смертельная авария в селе Блажево завершилась установлением личности водителя, который после наезда покинул место происшествия

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области, передает RegioNews.

На Рокитновщине правоохранители установили водителя, причастного к смертельному дорожно-транспортному происшествию, которое произошло в селе Блажево. Авария произошла 14 декабря около 17:50 на улице Грушевского. Согласно предварительным данным, автомобиль сбил мужчину, после чего водитель покинул место происшествия.

Место смертельного ДТП в селе Блажево

Как выяснили полицейские, за рулем кроссовера BMW X5 находился молодой человек. Он совершил наезд на 42-летнего местного жителя, который в тот момент находился на обочине недалеко от собственного домовладения. От полученных травм потерпевший погиб на месте еще до приезда экстренных служб.

В ходе первоочередных следственных действий правоохранители установили, что к ДТП может быть причастен 21-летний житель Березово. На территории его хозяйства был обнаружен автомобиль с повреждениями, на который указывали очевидцы аварии. Самого водителя дома не было, поэтому его местонахождение устанавливали дополнительно.

Водителя впоследствии установили правоохранители

Уже 16 декабря мужчина самостоятельно явился в полицию и сообщил о своей причастности к наезду. Следователи решают вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения. Правоохранители также напоминают, что покинув место ДТП, в котором есть погибшие, влечет уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, на трассе "Киев-Чоп" в Дубенском районе произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей - водитель "Volvo" не соблюдал безопасную дистанцию и вызвал цепное столкновение.

17 декабря 2025
