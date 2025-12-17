18:48  17 декабря
Украинские спецназовцы уничтожили артиллерийский состав россиян в Луганской области
16:14  17 декабря
Следователь полиции купила в Киеве недвижимость бизнес-класса за 100 тысяч долларов
14:04  17 декабря
В Одессе объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня
UA | RU
UA | RU
17 декабря 2025, 17:46

Стало известно, кто из союзников и как помогал Украине в ноябре

17 декабря 2025, 17:46
Читайте також українською мовою
фото: tsn.ua
Читайте також
українською мовою

Журналист Остап Дроздов опубликовал отчет западной помощи Украине по итогам ноября 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его телеграмм-канал.

МВФ

• Договорено о новом кредите: 8,2 млрд. долларов на 4 года.

• Чтобы получить его, Украина должна: расширить налогооблагаемую базу, внедрить налог на цифровые платформы, устранить таможенные лазейки, поменять руководителя таможни, отменить льготный НДС, девальвировать гривну.

Мировой Банк

• 50 млн. долларов на средний бизнес.

• 12 млн. долларов на медицину.

Европейский банк реконструкции и развития

• 22 млн евро на газовые станции.

• 11 млн евро на строительство завода.

Европейский инвестиционный банк

15 млн евро на централизованное теплоснабжение.

ЕС

• 6 млрд евро прямо в бюджет.

• 19,5 млн. евро на модернизацию 15 ПТУ.

Германия

• 170 млн. евро на зиму.

• 32 млн. евро на энергетику.

• В 2026 году даст 11,5 млрд евро (на артиллерию, дроны и замену 2 петриотам).

Великобритания

• Крылатые ракеты "Storm Shadow" для ударов по россии (250 км).

• Запущено 2 новых дроных завода.

• В 2026 году дадут 1 млрд долларов.

Франция

Рыболовные сетки как антидронная защита (длиной 280 км).

Дания

• 217 млн долларов на оружие

• 1,3 млн. евро на уничтоженную культуру.

Норвегия

46 млн долларов на продовольствие.

Литва

Реабилитация 300 детей, возвращенных из оккупации.

Латвия

21 бронетранспортер.

Эстония

3 млн евро на старлинки.

Ранее в ЕС заявили, что войну РФ против Украины следует завершить до 24 февраля. Соответствующее заявление было сделано в Чешской Республике.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина союзники помощь война экономика политика
В Украине могут ввести новый налог
17 декабря 2025, 17:21
Украина получила 70 000 доз вакцины, которая защищает детей от пяти инфекций
17 декабря 2025, 10:49
Все новости »
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
Более полумиллиарда бюджетного финансирования партии "Слуга Народа" на ВСУ: Елена Шуляк отчиталась за 4 года руководства политсилой
17 декабря 2025, 18:59
В результате обстрелов Никопольщины погибла 76-летняя женщина, ранения получил мужчина
17 декабря 2025, 18:57
Украинские спецназовцы уничтожили артиллерийский состав россиян в Луганской области
17 декабря 2025, 18:48
Попросил "отсыпать": во Львове таможенник помогал перевезти контрабанду слитками золота
17 декабря 2025, 18:45
Украина держит фронт не только за себя. Мы сковываем Россию, чтобы она не пошла дальше
17 декабря 2025, 18:37
В Одессе простились с капитаном полиции Игорем Корниевским, погибшим в Донецкой области
17 декабря 2025, 18:37
В Ровенской области водитель BMW X5 насмерть сбил 42-летнего пешехода и скрылся
17 декабря 2025, 18:11
В "Слуге народа" избрали нового председателя партии
17 декабря 2025, 17:59
В Украине могут ввести новый налог
17 декабря 2025, 17:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Сергей Фурса
Все блоги »