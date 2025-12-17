Стало известно, кто из союзников и как помогал Украине в ноябре

фото: tsn.ua

Журналист Остап Дроздов опубликовал отчет западной помощи Украине по итогам ноября 2025 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его телеграмм-канал.

МВФ

• Договорено о новом кредите: 8,2 млрд. долларов на 4 года.

• Чтобы получить его, Украина должна: расширить налогооблагаемую базу, внедрить налог на цифровые платформы, устранить таможенные лазейки, поменять руководителя таможни, отменить льготный НДС, девальвировать гривну.

Мировой Банк

• 50 млн. долларов на средний бизнес.

• 12 млн. долларов на медицину.

Европейский банк реконструкции и развития

• 22 млн евро на газовые станции.

• 11 млн евро на строительство завода.

Европейский инвестиционный банк

15 млн евро на централизованное теплоснабжение.

ЕС

• 6 млрд евро прямо в бюджет.

• 19,5 млн. евро на модернизацию 15 ПТУ.

Германия

• 170 млн. евро на зиму.

• 32 млн. евро на энергетику.

• В 2026 году даст 11,5 млрд евро (на артиллерию, дроны и замену 2 петриотам).

Великобритания

• Крылатые ракеты "Storm Shadow" для ударов по россии (250 км).

• Запущено 2 новых дроных завода.

• В 2026 году дадут 1 млрд долларов.

Франция

Рыболовные сетки как антидронная защита (длиной 280 км).

Дания

• 217 млн долларов на оружие

• 1,3 млн. евро на уничтоженную культуру.

Норвегия

46 млн долларов на продовольствие.

Литва

Реабилитация 300 детей, возвращенных из оккупации.

Латвия

21 бронетранспортер.

Эстония

3 млн евро на старлинки.

