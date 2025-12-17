Стало известно, кто из союзников и как помогал Украине в ноябре
Журналист Остап Дроздов опубликовал отчет западной помощи Украине по итогам ноября 2025 года
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на его телеграмм-канал.
МВФ
• Договорено о новом кредите: 8,2 млрд. долларов на 4 года.
• Чтобы получить его, Украина должна: расширить налогооблагаемую базу, внедрить налог на цифровые платформы, устранить таможенные лазейки, поменять руководителя таможни, отменить льготный НДС, девальвировать гривну.
Мировой Банк
• 50 млн. долларов на средний бизнес.
• 12 млн. долларов на медицину.
Европейский банк реконструкции и развития
• 22 млн евро на газовые станции.
• 11 млн евро на строительство завода.
Европейский инвестиционный банк
15 млн евро на централизованное теплоснабжение.
ЕС
• 6 млрд евро прямо в бюджет.
• 19,5 млн. евро на модернизацию 15 ПТУ.
Германия
• 170 млн. евро на зиму.
• 32 млн. евро на энергетику.
• В 2026 году даст 11,5 млрд евро (на артиллерию, дроны и замену 2 петриотам).
Великобритания
• Крылатые ракеты "Storm Shadow" для ударов по россии (250 км).
• Запущено 2 новых дроных завода.
• В 2026 году дадут 1 млрд долларов.
Франция
Рыболовные сетки как антидронная защита (длиной 280 км).
Дания
• 217 млн долларов на оружие
• 1,3 млн. евро на уничтоженную культуру.
Норвегия
46 млн долларов на продовольствие.
Литва
Реабилитация 300 детей, возвращенных из оккупации.
Латвия
21 бронетранспортер.
Эстония
3 млн евро на старлинки.
Ранее в ЕС заявили, что войну РФ против Украины следует завершить до 24 февраля. Соответствующее заявление было сделано в Чешской Республике.