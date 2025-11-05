15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
07:21  05 ноября
В Киевской области задержали мужчину, который в течение года насиловал несовершеннолетних падчериц
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2025, 07:07

Силы обороны за сутки обезвредили еще 900 окупантов и 24 вражеских артсистем

05 ноября 2025, 07:07
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 900 оккупантов, три танка, три бронемашины и 24 артсистемы. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет более 1 миллиона 146 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 05.11.25 ориентировочно составили:

Потери россиян по состоянию на 5 ноября 2025 года

Напомним, силы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины проводят операцию в одном из важных районов Покровска Донецкой области. Детали операции пока не разглашаются из соображений безопасности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война фронт ВСУ оккупанты российская армия потери россиян
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
Удары врага по Сумщине: в полиции рассказали о последствиях новых обстрелов
05 ноября 2025, 08:26
800 тыс. грн за чужую землю: киевлянину светит до 8 лет заключения
05 ноября 2025, 08:18
Россияне готовят порт в Мариуполе к приему военных катеров – Андрющенко
05 ноября 2025, 08:15
Сеть незаконных АЗС в Одесской области: суд вынес приговор по делу
05 ноября 2025, 08:10
Россияне атаковали в Николаеве промышленную инфраструктуру
05 ноября 2025, 07:58
Девять пострадавших в ДТП с автобусом на Житомирщине: полиция завершила расследование
05 ноября 2025, 07:47
В Запорожье начался отопительный сезон: к 11 ноября подключат жилые дома
05 ноября 2025, 07:45
На Кировоградщине уничтожили боевые части вражеских дронов: среди них – термобарический заряд
05 ноября 2025, 07:41
Россияне атаковали три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие
05 ноября 2025, 07:33
В Киевской области задержали мужчину, который в течение года насиловал несовершеннолетних падчериц
05 ноября 2025, 07:21
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Игорь Луценко
Вадим Денисенко
Валерий Пекар
Все блоги »