08:39  05 листопада
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
08:18  05 листопада
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
07:21  05 листопада
На Київщині затримали чоловіка, який протягом року ґвалтував неповнолітніх падчерок
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2025, 07:41

На Кіровоградщині знищили бойові частини ворожих дронів: серед них – термобаричний заряд

05 листопада 2025, 07:41
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Кіровоградській області знищили бойові частини ударних безпілотників, які РФ застосувала під час повітряної атаки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зокрема, в одному з районів області вибухотехніки вилучили бойову частину, занурену в ґрунт, та знищили її контрольованим підривом.

Згодом фахівці виявили ще одну нерозірвану термобаричну бойову частину ворожого безпілотника – її також ліквідували на безпечній відстані від населених пунктів.

Поліцейські закликають громадян бути уважними й не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечних знахідок необхідно одразу повідомляти за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, на Київщині біля річки Десна знайшли бойову частину російської ракети Х-69. Після детального огляду сапери безпечно знешкодили та вилучили бойову частину ракети, ліквідувавши потенційну загрозу для населення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область вибухотехніки вибухонебезпечні предмети поліція війна дрони уламки бойова часть
Росіяни атакували три райони Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура, є постраждалі
05 листопада 2025, 07:33
Російські війська намагаються закріпитися в Покровську – DeepState
05 листопада 2025, 07:18
Сили оборони за добу знешкодили ще 900 окупантів та 24 ворожі артсистеми
05 листопада 2025, 07:07
Всі новини »
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
Тотальна брехня як головний геймчейнджер нашої поразки
05 листопада 2025, 08:40
У Хмельницькому через смерть пацієнтки судитимуть нейрохірурга
05 листопада 2025, 08:39
Удари ворога по Сумщині: у поліції розповіли про наслідки нових обстрілів
05 листопада 2025, 08:26
800 тис. грн за чужу землю: киянину світить до 8 років ув'язнення
05 листопада 2025, 08:18
Росіяни готують порт у Маріуполі до приймання військових катерів – Андрющенко
05 листопада 2025, 08:15
Мережа незаконних АЗС на Одещині: суд виніс вирок у справі
05 листопада 2025, 08:10
Росіяни атакували у Миколаєві промислову інфраструктуру
05 листопада 2025, 07:58
Дев’ятеро постраждалих у ДТП з автобусом на Житомирщині: поліція завершила розслідування
05 листопада 2025, 07:47
У Запоріжжі розпочався опалювальний сезон: до 11 листопада підключать житлові будинки
05 листопада 2025, 07:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Пекар
Всі блоги »