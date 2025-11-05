На Кіровоградщині знищили бойові частини ворожих дронів: серед них – термобаричний заряд

Фото: Національна поліція

У Кіровоградській області знищили бойові частини ударних безпілотників, які РФ застосувала під час повітряної атаки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зокрема, в одному з районів області вибухотехніки вилучили бойову частину, занурену в ґрунт, та знищили її контрольованим підривом.

Згодом фахівці виявили ще одну нерозірвану термобаричну бойову частину ворожого безпілотника – її також ліквідували на безпечній відстані від населених пунктів.

Поліцейські закликають громадян бути уважними й не торкатися підозрілих предметів. У разі виявлення небезпечних знахідок необхідно одразу повідомляти за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, на Київщині біля річки Десна знайшли бойову частину російської ракети Х-69. Після детального огляду сапери безпечно знешкодили та вилучили бойову частину ракети, ліквідувавши потенційну загрозу для населення.