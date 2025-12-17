В Украине могут ввести новый налог

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление народного депутата Романа Костенко.

По его мнению, нужно ввести новый налог в 2-3% с дохода украинцев. Эти деньги будут поступать на депозиты военнослужащим, защищающим страну от РФ.

Как сообщалось, в Кабмине работают над созданием отдельного Фонда восстановления. Чтобы наполнить его, могут ввести отдельный налог. В правительстве говорят, что создание такого фонда и поиск источников для его наполнения – это вынужденный шаг в послевоенном восстановлении Украины.