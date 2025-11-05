Россияне атаковали три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие
В ночь на 5 ноября российская армия атаковала Никопольский, Синельниковский и Павлоградский районы
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.
FPV-дронами и артиллерией россияне продолжали бить по Никополю.
По уточненной информации, из-за вечерней атаки на Покровскую громаду Никопольского района пострадали двое мужчин 52 и 56 лет. Повреждены частный дом и автомобиль.
Васильковскую и Дубовиковскую громады Синельниковского района захватчики атаковали беспилотниками. Повреждена инфраструктура, семь частных домов и газопровод. Получил ранение 41-летний мужчина – его госпитализировали.
На Терновку Павлоградского района российская армия направила БпЛА. Поврежден инфраструктурный объект.
По данным чиновника, силы ПВО уничтожили в области два беспилотника.
Последствия обстрелов на Синельниковщине:
Последствия вражеских атак на Никопольщине:
Напомним, днем 4 ноября кафиры ударили по центру поселка в Покровской громаде Синельниковщины. В результате атаки погибли двое мужчин, еще четыре человека получили травмы.