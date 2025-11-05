15:18  04 ноября
В Харькове таксиста оштрафовали на 5100 грн за отказ обслуживать на украинском языке
16:25  04 ноября
В Тернопольской области мужчина подорвал себя гранатой
07:21  05 ноября
В Киевской области задержали мужчину, который в течение года насиловал несовершеннолетних падчериц
05 ноября 2025, 07:33

Россияне атаковали три района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05 ноября 2025, 07:33
Фото: последствия обстрелов на Синельниковщине/ОВА
В ночь на 5 ноября российская армия атаковала Никопольский, Синельниковский и Павлоградский районы

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

FPV-дронами и артиллерией россияне продолжали бить по Никополю.

По уточненной информации, из-за вечерней атаки на Покровскую громаду Никопольского района пострадали двое мужчин 52 и 56 лет. Повреждены частный дом и автомобиль.

Васильковскую и Дубовиковскую громады Синельниковского района захватчики атаковали беспилотниками. Повреждена инфраструктура, семь частных домов и газопровод. Получил ранение 41-летний мужчина – его госпитализировали.

На Терновку Павлоградского района российская армия направила БпЛА. Поврежден инфраструктурный объект.

По данным чиновника, силы ПВО уничтожили в области два беспилотника.

Последствия обстрелов на Синельниковщине:

Россияне атаковали три района Днепропетровщины
Последствия обстрелов в Днепропетровской области 5 ноября

Последствия вражеских атак на Никопольщине:

Россияне атаковали три района Днепропетровщины: есть повреждения
Россияне атаковали три района Днепропетровщины: есть пострадавшие

Напомним, днем 4 ноября кафиры ударили по центру поселка в Покровской громаде Синельниковщины. В результате атаки погибли двое мужчин, еще четыре человека получили травмы.

