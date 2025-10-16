Фото: иллюстративное

Российские войска осуществили ракетный обстрел одного из участков полигона, который не имел внешних признаков военной активности

Об этом сообщает глава Центра радиотехнологий Сергей "Флэш", передает RegioNews.

По предварительным данным, место удара было трудно обнаружить с воздуха, поэтому не исключается вероятность утечки информации о расположении подразделения. Из многочисленных объектов, где находятся украинские военные, оккупанты попали именно в эту локацию.

Сообщается, что ракета находилась в воздухе около пяти минут. Во время угрозы была объявлена воздушная тревога, поэтому личный состав имел возможность укрыться. Взрыв стал очередным напоминанием для военных по всей территории Украины о важности соблюдения правил безопасности во время сигнала тревоги, даже в регионах, расположенных далеко от линии фронта.

Специалисты отмечают: каждый запуск российских ракет остается непредсказуемым, поэтому промедление может стоить жизни. Пребывание в укрытии – единственный надежный способ обезопасить себя.

Также военных призывают воздерживаться от публикации фото, видео или комментариев в соцсетях, которые могут раскрыть места их расположения или детали службы.

Ранее сообщалось, российские войска атаковали учебное подразделение ВСУ двумя баллистическими ракетами. Удар пришелся по тыловой территории, где до этого было относительно спокойно, что может свидетельствовать о целенаправленном поиске украинских военных объектов даже в глубине страны.