12:39  16 жовтня
В Одеській області листоноша привласнювала пенсії людей
09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 18:08

Росіяни вдарили по прихованій частині полігону на Кіровоградщині — міг статися витік інформації

16 жовтня 2025, 18:08
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Російські війська здійснили ракетний обстріл однієї з ділянок полігону, яка не мала зовнішніх ознак військової активності

Про це повідомляє голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш", передає RegioNews.

За попередніми даними, місце удару було важко виявити з повітря, тому не виключається ймовірність витоку інформації про розташування підрозділу. З численних об'єктів, де перебувають українські військові, окупанти влучили саме в цю локацію.

Повідомляється, що ракета перебувала у повітрі близько п'яти хвилин. Під час загрози була оголошена повітряна тривога, тож особовий склад мав можливість укритися. Вибух став черговим нагадуванням для військових по всій території України про важливість дотримання правил безпеки під час сигналу тривоги, навіть у регіонах, розташованих далеко від лінії фронту.

Фахівці наголошують: кожен запуск російських ракет залишається непередбачуваним, тому зволікання може коштувати життя. Перебування в укритті – єдиний надійний спосіб убезпечити себе.

Також військових закликають утримуватися від публікації фото, відео чи коментарів у соцмережах, які можуть розкрити місця їхнього розташування або деталі служби.

Раніше повідомлялося, російські війська атакували навчальний підрозділ ЗСУ двома балістичними ракетами. Удар прийшовся по тиловій території, де до цього було відносно спокійно, що може свідчити про цілеспрямований пошук українських військових об'єктів навіть у глибині країни.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кіровоградська область ракетний удар полігон витік даних обстріл
Дніпропетровщина та сусідні області залишилися без світла через екстрені відключення
15 жовтня 2025, 08:30
Удар по Кіровоградщині: ворог атакував критичну інфраструктуру
14 жовтня 2025, 07:46
На Донеччині російський обстріл забрав життя 4-річної дівчинки та поранив священника
12 жовтня 2025, 17:30
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Найімовірніший сценарій зими: 4 години без електрики, 2 – зі світлом
16 жовтня 2025, 18:35
На Харківщині затримали жінку, яка "продавала" дівчат за кордон для інтимних послуг
16 жовтня 2025, 18:30
У Запоріжжі посадовці ТЦК вимагали хабар від ветерана війни за постановку на військовий облік
16 жовтня 2025, 18:20
На Тернопільщині внаслідок отруєння чадним газом загинув пенсіонер
16 жовтня 2025, 18:03
Тепер офіційно: Сергій Лисак заступив на посаду голови Одеської міської військової адміністрації
16 жовтня 2025, 17:45
Судили військового, який збрехав про мінування залізничного вокзалу в Запоріжжі
16 жовтня 2025, 17:25
У ДТП Тернопільщині постраждали троє дітей
16 жовтня 2025, 16:59
На Дніпропетровщині чоловік вдарив знайомого ножем в груди
16 жовтня 2025, 16:56
Усик активно готується до нового поєдинку
16 жовтня 2025, 16:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »