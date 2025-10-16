Фото: ілюстративне

Російські війська здійснили ракетний обстріл однієї з ділянок полігону, яка не мала зовнішніх ознак військової активності

Про це повідомляє голова Центру радіотехнологій Сергій "Флеш", передає RegioNews.

За попередніми даними, місце удару було важко виявити з повітря, тому не виключається ймовірність витоку інформації про розташування підрозділу. З численних об'єктів, де перебувають українські військові, окупанти влучили саме в цю локацію.

Повідомляється, що ракета перебувала у повітрі близько п'яти хвилин. Під час загрози була оголошена повітряна тривога, тож особовий склад мав можливість укритися. Вибух став черговим нагадуванням для військових по всій території України про важливість дотримання правил безпеки під час сигналу тривоги, навіть у регіонах, розташованих далеко від лінії фронту.

Фахівці наголошують: кожен запуск російських ракет залишається непередбачуваним, тому зволікання може коштувати життя. Перебування в укритті – єдиний надійний спосіб убезпечити себе.

Також військових закликають утримуватися від публікації фото, відео чи коментарів у соцмережах, які можуть розкрити місця їхнього розташування або деталі служби.

Раніше повідомлялося, російські війська атакували навчальний підрозділ ЗСУ двома балістичними ракетами. Удар прийшовся по тиловій території, де до цього було відносно спокійно, що може свідчити про цілеспрямований пошук українських військових об'єктів навіть у глибині країни.