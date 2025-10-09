Фото: Прокуратура Украины

Государству нанесено более 1,7 млн гривен ущерба из-за поставок некачественного угля в школу

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуратура Александрии сообщила о подозрении физическому лицу-предпринимателю по факту завладения государственными средствами в особо крупных размерах, что предусмотрено частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Согласно данным следствия, подозреваемая получила лишние 1,7 млн гривен при поставке угля в учебное учреждение.

Досудебное расследование установило, что ФЛП поставила 220 тонн некондиционного угля в Коммунальное учреждение "Новопражская специальная школа Кировоградского областного совета". Из-за этих действий государству был нанесен материальный ущерб на сумму 1,7 млн гривен.

Расследование осуществляется Александрийским районным отделом полиции ГУНП в области. Правоохранители проверяют все обстоятельства дела, чтобы определить, имело ли место злоупотребление средствами и в какой форме.

