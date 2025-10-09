15:49  09 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине
13:01  09 октября
Скандал в Ивано-Франковской области: работница ТЦК отказалась общаться с родственницей погибшего воина
12:27  09 октября
В Черновцах начинают отопительный сезон
UA | RU
UA | RU
09 октября 2025, 21:25

В Кировоградской области ФЛП подозревают в завладении 1,7 млн грн во время поставки некачественного угля

09 октября 2025, 21:25
Читайте також українською мовою
Фото: Прокуратура Украины
Читайте також
українською мовою

Государству нанесено более 1,7 млн гривен ущерба из-за поставок некачественного угля в школу

Об этом сообщает Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews.

Прокуратура Александрии сообщила о подозрении физическому лицу-предпринимателю по факту завладения государственными средствами в особо крупных размерах, что предусмотрено частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Согласно данным следствия, подозреваемая получила лишние 1,7 млн гривен при поставке угля в учебное учреждение.

Досудебное расследование установило, что ФЛП поставила 220 тонн некондиционного угля в Коммунальное учреждение "Новопражская специальная школа Кировоградского областного совета". Из-за этих действий государству был нанесен материальный ущерб на сумму 1,7 млн гривен.

Расследование осуществляется Александрийским районным отделом полиции ГУНП в области. Правоохранители проверяют все обстоятельства дела, чтобы определить, имело ли место злоупотребление средствами и в какой форме.

Ранее сообщалось, в Киеве разоблачили схему фиктивного трудоустройства иностранцев. Предприниматель предлагал "пакет услуг" за тысячи долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ФОП Кировоградская область школа уголь бюджет деньги убытки
Экс-полицейского в Кировоградской области подозревают в наезде на мать с младенцем
09 октября 2025, 20:49
В Тернопольской области мужчина обокрал магазин, в котором работал
09 октября 2025, 12:12
Харьковщина присоединяется ко второму этапу Программы поддержки общин: что изменится для жителей
09 октября 2025, 10:27
Все новости »
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
Цены на лук скачут: сколько стоит килограмм в супермаркетах
09 октября 2025, 23:00
Зеленский пригрозил руководителям областей увольнением
09 октября 2025, 22:32
В Винницкой области проректор университета "скрыла" от декларирования 3 дома, 4 земельных участка и почти 4 млн грн
09 октября 2025, 22:14
Чиновника Бюро экономической безопасности подозревают в ведении бизнеса на оккупированной Луганщине
09 октября 2025, 21:59
Украина потеряла около 60% газовой добычи из-за массированных ударов РФ 3 октября
09 октября 2025, 21:56
В Ровенской области мужчина ударил полицейского ножом: правоохранители открыли огонь
09 октября 2025, 21:55
В Черновицкой области дети повредили могилы и крест на кладбище
09 октября 2025, 21:41
Суд Киева оставил под стражей нардепа Шевченко, подозреваемого в госизмене
09 октября 2025, 21:34
Фонд госимущества сдал в аренду в Киеве 2 м² помещения за 37 тыс. грн в месяц
09 октября 2025, 21:19
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Остап Дроздов
Все блоги »