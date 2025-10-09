Фото: Прокуратура України

Державі завдано понад 1,7 млн гривень збитків через постачання неякісного вугілля до школи

Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокуратура Олександрії повідомила про підозру фізичній особі-підприємиці за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, що передбачено частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України. За даними слідства, підозрювана отримала зайві 1,7 млн гривень під час постачання вугілля до навчального закладу.

Досудове розслідування встановило, що ФОП поставила 220 тонн некондиційного вугілля до Комунального закладу "Новопразька спеціальна школа Кіровоградської обласної ради". Через ці дії державі було завдано матеріальних збитків на суму 1,7 млн гривень.

Розслідування здійснює Олександрійський районний відділ поліції ГУНП в області. Правоохоронці перевіряють усі обставини справи, щоб визначити, чи мала місце зловживання коштами та в якій формі.

