Фото: Національна поліція України

Правоохоронці затримали чоловіка після низки нападів із ножем, один із яких завершився смертю перехожого

Про це повідомляє пресслужба поліція Кіровоградської області, передає RegioNews.

У Кропивницькому правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя, який скоїв низку тяжких злочинів із застосуванням ножа. Подія сталася біля закладу громадського харчування, куди на спецлінію "102" надійшло повідомлення про поранення чоловіка.

Одного потерпілого госпіталізували, другого врятувати не вдалося

За даними поліції, спершу зловмисник вдарив ножем 51-річного відвідувача закладу. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Після цього нападник залишив місце події та, дорогою по одній з вулиць обласного центру, напав на 24-річного перехожого. Зловмисник вимагав у чоловіка мобільний телефон, а після відмови завдав удар ножем у живіт. Потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.

Поліція встановила особу підозрюваного та затримала його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 187 (розбій).

Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває, а за скоєне фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

