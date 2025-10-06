12:44  06 жовтня
06 жовтня 2025, 20:52

У Кропивницькому затримали чоловіка, який зарізав двох людей

06 жовтня 2025, 20:52
Фото: Національна поліція України
Правоохоронці затримали чоловіка після низки нападів із ножем, один із яких завершився смертю перехожого

Про це повідомляє пресслужба поліція Кіровоградської області, передає RegioNews.

У Кропивницькому правоохоронці затримали 32-річного місцевого жителя, який скоїв низку тяжких злочинів із застосуванням ножа. Подія сталася біля закладу громадського харчування, куди на спецлінію "102" надійшло повідомлення про поранення чоловіка.

Одного потерпілого госпіталізували, другого врятувати не вдалося

За даними поліції, спершу зловмисник вдарив ножем 51-річного відвідувача закладу. Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження та був госпіталізований до лікарні. Після цього нападник залишив місце події та, дорогою по одній з вулиць обласного центру, напав на 24-річного перехожого. Зловмисник вимагав у чоловіка мобільний телефон, а після відмови завдав удар ножем у живіт. Потерпілий помер у лікарні від отриманих травм.

Поліція встановила особу підозрюваного та затримала його відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з корисливих мотивів) та ч. 4 ст. 187 (розбій).

Наразі суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою. Досудове розслідування триває, а за скоєне фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Раніше повідомлялося, на Житомирщині конфлікт між двома знайомими завершився трагічно. Поліція розслідує обставини смерті 47-річного чоловіка, підозрюваним у вбивстві є 20-річний знайомий загиблого, який залишив місце події.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
