Фото: Нацполиция

В Киеве расследуют хищение средств. Речь идет об 11 миллионах гривен убытков на покупке авто для спасателей

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В 2022 году на нужды Государственной службы по чрезвычайным ситуациям были выделены резервные средства на приобретение спецтехники, необходимой для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в столице.

При этом директор одного из департаментов КГГА не провел должного анализа рыночных цен на автомобили со специальным оборудованием. В результате, государственная администрация заключила договор с частной компанией по завышенным ценам.

"Таким образом, шесть аварийно-спасательных автомобилей обошлись бюджету столицы в 29,5 млн грн, что почти на 11 млн превышает их реальную рыночную цену", - сообщили в полиции.

Напомним, в воинских частях Черниговской и Житомирской областей разоблачены коррупционные схемы по незаконному начислению дополнительных выплат военным.