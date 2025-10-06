12:44  06 октября
Синоптик предупредила об ухудшении погоды в нескольких областях
08:54  06 октября
На Кировоградщине в съемной квартире нашли мертвой 17-летнюю девушку
07:23  06 октября
В Виннице мужчина выстрелил парню в лицо – его задержали
UA | RU
UA | RU
06 октября 2025, 19:38

В Киевской области 92-летняя женщина попала под колеса авто – детали инцидента

06 октября 2025, 19:38
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Белой Церкви и получила травмы, полиция расследует обстоятельства ДТП

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Полицейские Киевской области расследуют ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина.

Инцидент произошел на днях в городе Белая Церковь. Согласно предварительным данным правоохранителей, 37-летняя водитель автомобиля Nissan, двигаясь задним ходом, совершила наезд на 92-летнюю женщину. Потерпевшая находилась на проезжей части между придомовой территорией и зеленой зоной.

Пострадавшая женщина была госпитализирована

В результате столкновения женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. Сейчас ее состояние медики оценивают как стабильное.

Следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, в частности, объективные причины и возможные нарушения правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, в центре Харькова вечером произошло масштабное цепное ДТП с участием четырех автомобилей. Согласно предварительным данным, пять человек получили травмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП полиция наезд авария Киевская область Белая Церковь женщина Nissan
В Харькове произошло ДТП с участием четырех авто – пострадали пять человек
06 октября 2025, 19:10
В Одесской области будут судить 22-летнего водителя, допустившего ДТП и травмирование двух пассажиров
06 октября 2025, 17:55
В Ровенской области будут судить правоохранителя, который в состоянии опьянения совершил смертельную аварию
06 октября 2025, 17:28
Все новости »
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
В Кропивницком задержали мужчину, который зарезал двух человек
06 октября 2025, 20:52
Генпрокуратура открыла дело против Куницкого из-за угроз нардепу Алексею Гончаренко
06 октября 2025, 20:37
В Днепре задержаны два человека, которые за $13 тыс. обещали отключить камеры и незаконно переправить человека в Румынию
06 октября 2025, 20:21
25 тысяч долларов за "путешествие": в Харьковской области разоблачили очередной канал для бегства за границу
06 октября 2025, 20:05
Украинские банкноты могут получить надпись: "Мы верим в Бога" – законопроект
06 октября 2025, 20:04
Хищение средств на автомобили для спасателей: в Киеве начали расследование
06 октября 2025, 19:40
В Чернигове россияне атаковали беспилотниками жилые дома: в полиции обнародовали последствия обстрелов
06 октября 2025, 19:26
Россияне атаковали Днепропетровщину: более трех десятков ударов в день
06 октября 2025, 19:20
В Харькове произошло ДТП с участием четырех авто – пострадали пять человек
06 октября 2025, 19:10
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »