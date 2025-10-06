Фото: Национальная полиция Украины

Пожилая женщина попала под колеса автомобиля в Белой Церкви и получила травмы, полиция расследует обстоятельства ДТП

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Полицейские Киевской области расследуют ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина.

Инцидент произошел на днях в городе Белая Церковь. Согласно предварительным данным правоохранителей, 37-летняя водитель автомобиля Nissan, двигаясь задним ходом, совершила наезд на 92-летнюю женщину. Потерпевшая находилась на проезжей части между придомовой территорией и зеленой зоной.

Пострадавшая женщина была госпитализирована

В результате столкновения женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. Сейчас ее состояние медики оценивают как стабильное.

Следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП, в частности, объективные причины и возможные нарушения правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, в центре Харькова вечером произошло масштабное цепное ДТП с участием четырех автомобилей. Согласно предварительным данным, пять человек получили травмы.