Из-за обстрелов в Николаевской и Кировоградской областях частично обесточена железная дорога

В результате вражеских обстрелов на Николаевщине и Кировоградщине произошло обесточивание отдельных участков железной дороги

Об этом сообщает "Укрзализныця", передает RegioNews.

Отмечается, что пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса-Днепр, Кривой Рог и №8/7 Одесса-Харьков находятся в укрытиях.

По предварительным данным, потерпевших нет.

Вскоре по этому же маршруту будут проходить поезда №51/52 Запорожье-Одесса и №148/147 Киев-Одесса.

Железнодорожники направляют резервные тепловозы на все обесточенные участки и оценивают масштабы повреждений после обстрела.

Ожидаются задержки движения поездов, однако в "Укрзализныце" уверяют: всех пассажиров доставят в пункты назначения.

Напомним, в ночь на 25 сентября враг нанес массированный удар по Винницкой области, в результате чего серьезно пострадали объекты критической инфраструктуры области. Из-за обстрела было временно остановлено движение поездов. По состоянию на утро железнодорожное сообщение полностью восстановлено.