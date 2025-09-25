07:54  25 вересня
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
03:35  25 вересня
Журналістка Яніна Соколова розповіла, скільки грошей витрачає на місяць
02:35  25 вересня
Ведучий Тімур Мірошниченко розповів, як його діти заробляють гроші
UA | RU
UA | RU
25 вересня 2025, 07:07

Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині частково знеструмлено залізницю

25 вересня 2025, 07:07
Читайте также на русском языке
Фото: Укрзалізниця
Читайте также
на русском языке

Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині сталося знеструмлення окремих дільниць залізниці

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Зазначається, що пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса-Дніпро, Кривий Ріг та №8/7 Одеса-Харків перебувають в укриттях.

За попередніми даними, потерпілих немає.

Невдовзі цим же маршрутом проходитимуть поїзди №51/52 Запоріжжя-Одеса та №148/147 Київ-Одеса.

Залізничники направляють резервні тепловози на всі знеструмлені ділянки та оцінюють масштаби пошкоджень після завершення обстрілу.

Очікуються затримки руху поїздів, однак в "Укрзалізниці" запевняють: усіх пасажирів доправлять до пунктів призначення.

Нагадаємо, в ніч на 25 вересня ворог завдав масованого удару по Вінниччині, внаслідок чого серйозно постраждали об'єкти критичної інфраструктури області. Через обстріл було тимчасово зупинено рух потягів. Станом на ранок залізничне сполучення повністю відновлено.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Кіровоградська область Миколаївська область поїзд затримка поїздів обстріли війна російська армія
Понад пів сотні атак: росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині
24 вересня 2025, 20:35
На Запоріжжі російські дрони вбили жінку та поранили подружжя
24 вересня 2025, 15:33
Росіяни вбили сім'ю на Донеччині та утримують дитину як живий щит
24 вересня 2025, 13:14
Всі новини »
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
Сили ППО знешкодили 150 зі 176 російських дронів: є влучання на восьми локаціях
25 вересня 2025, 08:48
Херсонець, який працював на росіян у колонії, може сісти на 15 років
25 вересня 2025, 08:40
Російський дрон атакував селище на Харківщині: виникла пожежа на підприємстві, загинув чоловік
25 вересня 2025, 08:39
"Допомагала" по господарству: на Житомирщині жінка вкрала з картки пенсіонера понад 18 тис грн
25 вересня 2025, 08:23
У Чернівцях з річки дістали тіло чоловіка
25 вересня 2025, 08:18
Росіяни били по Дніпропетровщині "Градами" та дронами: пошкоджені будинки
25 вересня 2025, 08:09
ЗСУ збили російський Су-34 на Запорізькому напрямку
25 вересня 2025, 07:58
У Рівному 16-річна дівчина стрибнула з вікна гуртожитку: розпочато розслідування
25 вересня 2025, 07:54
Постпутін і анатомія 90-х: як розсипався російський міф
25 вересня 2025, 07:46
Армія РФ за добу втратила на війні проти України літак, спецтехніку та 940 окупантів
25 вересня 2025, 07:34
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »