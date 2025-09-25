Через обстріли на Миколаївщині та Кіровоградщині частково знеструмлено залізницю

Фото: Укрзалізниця

Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині сталося знеструмлення окремих дільниць залізниці

Про це повідомляє "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Зазначається, що пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса-Дніпро, Кривий Ріг та №8/7 Одеса-Харків перебувають в укриттях.

За попередніми даними, потерпілих немає.

Невдовзі цим же маршрутом проходитимуть поїзди №51/52 Запоріжжя-Одеса та №148/147 Київ-Одеса.

Залізничники направляють резервні тепловози на всі знеструмлені ділянки та оцінюють масштаби пошкоджень після завершення обстрілу.

Очікуються затримки руху поїздів, однак в "Укрзалізниці" запевняють: усіх пасажирів доправлять до пунктів призначення.

Нагадаємо, в ніч на 25 вересня ворог завдав масованого удару по Вінниччині, внаслідок чого серйозно постраждали об'єкти критичної інфраструктури області. Через обстріл було тимчасово зупинено рух потягів. Станом на ранок залізничне сполучення повністю відновлено.