Фото: поліція

В суботу, 20 вересня, під час перевірки документів житель Новоукраїнського району дістав зброю і кілька разів вистрілив у бік поліцейських, після чого втік

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Двоє правоохоронців дістали поранення: одного з них з тяжким пораненням живота прооперували, другий із пораненням руки перебуває у стабільному стані.

Для пошуків стрілка в області оголосили спецоперацію. На місці працювали карний розшук, слідчі, патрульні, кінологи та аналітики. Вони опитали свідків, обстежили населений пункт і згодом розшукали фігуранта. Ним виявився 45-річний місцевий мешканець.

Чоловіка затримали на одній із вулиць села. У нього вдома вилучили пневматичну гвинтівку та набої до неї, приладдя для спорядження патронів, кілька десятків гільз із різним маркуванням, капсулі до патронів, 98 набоїв калібру 5.56х45, ємність з порохом, 35 сім-карт різних операторів та інші речові докази.

Проти затриманого відкрили кримінальне провадження за статтею про посягання на життя правоохоронців. Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне.

Нагадаємо, ввечері 19 вересня на Полтавщині чоловік кинув страйкбольну гранату в аптеку. На щастя, ніхто не постраждав.