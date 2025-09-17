12:42  17 сентября
В Одессе мужчина ранил ножом работника ТЦК и скрылся
12:24  17 сентября
На Полтавщине пригородный поезд сбил женщину
11:35  17 сентября
В Киевской области спасли мужчину, который упал в 15-метровый колодец
17 сентября 2025, 17:30

В Кировоградской области судили мужчину, который за деньги выполнял задачи россиян

17 сентября 2025, 17:30
Иллюстративное фото
В Кировоградской области признали мужчину виновным в преступлениях против нацбезопасности. Оказалось, что он совершал поджоги по заказу россиян

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Муж из Донецкой области в 2022 году переехал в Кропивницкий вместе с семьей (мать, двое братьев и две сестры). Осенью прошлого года знакомый дал ему Telegram-канал. Впоследствии с ним связался незнакомец и предложил "работу": поджигать разные объекты.

Человек сжег трансформатор. За это он получил 700 долларов. Через несколько дней он поджег почту в деревне. За это ему снова заплатили (на этот раз уже 1000 долларов). Впоследствии был сожжен еще один трансформатор за 1000 долларов. Столько же он заработал на том, что поджег два автомобиля.

Диверсант был задержан, когда он возвращался домой после поджога офиса сельской старосты. На суде он пояснил, что Россию якобы не поддерживает, а хотел заработать денег на дом для семьи.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.

диверсант суд Кировоградская область
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
07 августа 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
