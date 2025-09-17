Иллюстративное фото

В Кировоградской области признали мужчину виновным в преступлениях против нацбезопасности. Оказалось, что он совершал поджоги по заказу россиян

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Муж из Донецкой области в 2022 году переехал в Кропивницкий вместе с семьей (мать, двое братьев и две сестры). Осенью прошлого года знакомый дал ему Telegram-канал. Впоследствии с ним связался незнакомец и предложил "работу": поджигать разные объекты.

Человек сжег трансформатор. За это он получил 700 долларов. Через несколько дней он поджег почту в деревне. За это ему снова заплатили (на этот раз уже 1000 долларов). Впоследствии был сожжен еще один трансформатор за 1000 долларов. Столько же он заработал на том, что поджег два автомобиля.

Диверсант был задержан, когда он возвращался домой после поджога офиса сельской старосты. На суде он пояснил, что Россию якобы не поддерживает, а хотел заработать денег на дом для семьи.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно во Львове "на горячем" задержали двух подростков, заложивших самодельное взрывное устройство под автомобиль украинского военного. Организаторами теракта оказались 17-летний парень из Днепропетровщины и 16-летняя девушка из Черкасской области, завербованные врагом.