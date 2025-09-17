Ілюстративне фото

У Кіровоградській області визнали чоловіка винним у злочинах проти нацбезпеки. Виявилось, що він вчиняв підпали на замовлення росіян

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Чоловік з Донецької області в 2022 році переїхав до Кропивницького разом із родиною (мати, двоє братів та двоє сестер). Восени минулого року знайомий дав йому Telegram-канал. Згодом з ним зв'язався незнайомець та запропонував "роботу": підпалювати різні об'єкти.

Чоловік спалив трансформатор. За це він отримав 700 доларів. Через кілька днів він підпалив пошту в селі. За це йому знову заплатили (на цей раз уже 1 000 доларів). Згодом було спалено ще один трансформатор за 1 000 доларів. Стільки ж він заробив на тому, що підпалив два авто.

Диверсанта затримали, коли він повертався додому після підпалу офісу сільської старости. На суді він пояснив, що Росію нібито не підтримує, а лише хотів заробити грошей на будинок для родини.

Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець із Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.