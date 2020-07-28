Дело Балоня: ВАКС обязал НАБУ вернуть подозреваемому часть арестованного иммущества

Бывшему главе Кировоградской ОГА вернут iPhone 7

Бывшему главе Кировоградской ОГА вернут iPhone 7

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Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро вернуть мобильный телефон одному из фигурантов дела по подозрению бывшего председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня и руководителя патронатной службы ОГА Сергея Шевченко в получении неправомерной выгоды.

Такое решение принял следственный судья ВАКС, сообщает RegioNews.

Как указывается в решении, 25 июня детективы НАБУ провели обыск в автомобиле и нашли денежные средства в сумме 190 тысяч грн и $48,8 тысяч. Также они провели личный досмотр лица, у которого изъяли мобильный телефон iPhone 7.

Позже апелляционная палата ВАКС наложила арест на найденные деньги, но телефон не арестовала.

Представитель подозреваемого просил суд обязать НАБУ вернуть все временно изъятое имущество. Однако, изучив жалобу, судья удовлетворил ее частично, обязав НАБУ вернуть Андрею Балоню только iPhone 7.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

3 июля за эксглаву Кировоградской ОГА Балоня внесли залог. Также был внесен залог за его подчиненного. В тот же день оба подозреваемых вышли из СИЗО, получив личные обязательства.