Справа Балоня: ВАКС зобов'язав НАБУ повернути підозрюваному частину арештованого майна

Колишньому голові Кіровоградської ОДА повернуть iPhone 7

Колишньому голові Кіровоградської ОДА повернуть iPhone 7

Фото з відкритих джерел

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро повернути мобільний телефон одного з фігурантів справи за підозрою колишнього голови Кіровоградської ОДА Андрія Балоня і керівника патронатної служби ОДА Сергія Шевченка в отриманні неправомірної вигоди.

Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС, повідомляє RegioNews.

Як зазначається в рішенні, 25 червня детективи НАБУ провели обшук в автомобілі і знайшли грошові кошти в сумі 190 тисяч грн і $48,8 тисяч. Також вони провели особистий огляд особи, у якої вилучили мобільний телефон iPhone 7.

Пізніше апеляційна палата ВАКС наклала арешт на знайдені гроші, але телефон не заарештувала.

Представник підозрюваного просив суд зобов'язати НАБУ повернути все тимчасово вилучене майно. Однак, вивчивши скаргу, суддя задовольнив частково, зобов'язавши НАБУ повернути Андрію Балоню тільки iPhone 7.

Нагадаємо, 25 червня, затримали голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Балоня. За даними НАБУ він повинен був отримати від регіонального відділення одного з органів державної влади в області в цілому 1,8 млн грн неправомірної вигоди.

27 червня суд взяв під варту колишнього голови Кіровоградської ОДА Балоня та його спільника на 60 днів з правом внесення застави.

3 липня за ексглаву Кіровоградської ОДА Балоня внесли заставу. було внесено заставу за його підлеглого. У той же день обидва підозрюваних вийшли із СІЗО, отримавши особисті зобов'язання.