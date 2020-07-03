За экс-голову Кировоградской ОГА Балоня внесли залог

Также был внесен залог за его подчиненного

Также был внесен залог за его подчиненного

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За бывшего руководителя Кировоградской областной государственной администрации Андрея баллон внесли залог в размере 10 млн 135 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда, передает RegioNews.

По информации прессслужбы ВАКС, за подчиненного Балоня, руководителя патронатной службы Сергея Шевченко, внесли залог в размере 5 млн 670 тысяч гривен.

Отмечается, что после внесения залога Балоня и его заместителя должны выпустить из СИЗО.

Они получили личное обязательство, должны прибывать к следователю, прокурору и суду за каждым требованием и носить электронный браслет.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.