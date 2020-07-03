09:44  03 июля
Коронавирус в Украине: второй день подряд почти 900 новых случаев
12:53  03 июля
Названы нардепы, игнорировавшие голосования Рады в июне
08:19  03 июля
Ситуация на Донбассе: боевики 10 раз нарушили "тишину"
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
03 июля 2020, 13:42 5

За экс-голову Кировоградской ОГА Балоня внесли залог

03 июля 2020, 13:42 5
Читайте також українською мовою
Также был внесен залог за его подчиненного
Также был внесен залог за его подчиненного
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

За бывшего руководителя Кировоградской областной государственной администрации Андрея баллон внесли залог в размере 10 млн 135 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда, передает RegioNews.

По информации прессслужбы ВАКС, за подчиненного Балоня, руководителя патронатной службы Сергея Шевченко, внесли залог в размере 5 млн 670 тысяч гривен.

Отмечается, что после внесения залога Балоня и его заместителя должны выпустить из СИЗО.

Они получили личное обязательство, должны прибывать к следователю, прокурору и суду за каждым требованием и носить электронный браслет.

Напомним, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.

суд ВАКС залог Балонь Андрей Кропивницкий ОГА
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
На Прикарпатье предприниматели провели акцию против усиления карантина
03 июля 2020, 12:58
В Харьковской области каждый район будет индивидуально усиливать карантин
03 июля 2020, 11:24
Волынская область усиливает карантинные мероприятия
03 июля 2020, 10:46
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Чиновники ОГА, бизнесмены и правоохранители, или Кому принадлежат автовокзалы Сумщины
КВН, БПП и КОНТРАБАС: факторы победы "Слуги народа" на украинском Западе
Все публикации »
Игорь Гришачов
Сергей Возный
Геннадий Москаль
Все блоги »