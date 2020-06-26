НАБУ задержало председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня

Балоня и еще одного чиновника Кировоградской ОГА разоблачили "на горячем" при получении части взятки в четверть миллиона гривен

Балоня и еще одного чиновника Кировоградской ОГА разоблачили "на горячем" при получении части взятки в четверть миллиона гривен

Фото: НАБУ

Детективы НАБУ в четверг, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в общей сложности 1,8 млн грн неправомерной выгоды

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