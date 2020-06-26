НАБУ задержало председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня
Детективы НАБУ в четверг, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в общей сложности 1,8 млн грн неправомерной выгоды
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Главу ОГА и его сообщника, должностного лица этой же ОГА, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления", - говорится в сообщении.
Как установило следствие, чиновники в сговоре предложили руководителю регионального отделения одного из органов государственной власти в области предоставить им неправомерную выгоду в 1,8 млн грн в обмен на несовершение препятствий в его деятельности. По условиям "предложения", средства должны были передаваться траншами.
Первый транш в 100 тыс. грн чиновники ОГА получили в июне 2020 года, что зафиксировано в материалах следствия. Во время передачи второго – в 250 тыс. грн — их разоблачили "на горячем".
25 июня 2020 года детективы #НАБУ совместно с ГУ БКОЗ и УСБУ в одной из областей за процессуального руководства #САП...Опубликовано НАБУ Четверг, 25 июня 2020 г.
Ранее, в пресс-службе СБУ в области подтвердили, что сотрудники управления проводили обыски вместе с работниками НАБУ в доме, где живет Балонь и в помещении ОГА, однако деталей не сообщали.
Как известно, сегодня днем, на заседании правительства Кабмин согласовал увольнение Андрея Балоня с должности председателя Кировоградской ОГА. О причинах неожиданной отставки не сообщалось. Сам Балонь событие не комментировал.
Отметим, после согласования отставки правительством Андрея Балоня окончательное решение принимает глава государства.
Напомним, Балоня назначили председателем Кировоградской ОГА в ноябре 2019 года.
Предложение возглавить область Андрей Балонь получил непосредственно от президента Зеленского.
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