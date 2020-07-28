Премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Полтавщину с рабочим визитом

Это первая рабочая поездка главы Правительства в Полтавскую область

Это первая рабочая поездка главы Правительства в Полтавскую область

Фото: Кабмин

Сегодня, 28 июля, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет находиться с рабочей поездкой в ​​Полтавской области.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

В частности, в 12:00 запланирован осмотр производства Крюковского вагоностроительного завода в Кременчуге, также состоится совещание с его руководством.

По окончании осмотра запланирован пресс-брифинг Премьер-министра Дениса Шмыгаля", - говорится в сообщении.

Также Премьер-министр ознакомится с деятельностью частного сельскохозяйственного предприятия "Урожай" Кобеляцкого района Полтавской области.

Напомним, Шмыгаль заявил, что количество выданных кредитов по программе "5-7-9%" удвоилось за неделю.