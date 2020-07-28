09:51  28 июля
Суточный показатель COVID-19 в Украине вырос: заразились 919 человек
10:49  28 июля
Минздрав разрешит работу детских лагерей с 1 августа, но не во всех регионах
08:19  28 июля
Перемирие на Донбассе: за сутки боевики трижды открывали огонь
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
28 июля 2020, 10:39 7

Премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Полтавщину с рабочим визитом

28 июля 2020, 10:39 7
Читайте також українською мовою
Это первая рабочая поездка главы Правительства в Полтавскую область
Это первая рабочая поездка главы Правительства в Полтавскую область
Фото: Кабмин
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 28 июля, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль будет находиться с рабочей поездкой в ​​Полтавской области.

Об этом сообщает Правительственный портал, передает RegioNews.

В частности, в 12:00 запланирован осмотр производства Крюковского вагоностроительного завода в Кременчуге, также состоится совещание с его руководством.

По окончании осмотра запланирован пресс-брифинг Премьер-министра Дениса Шмыгаля", - говорится в сообщении.

Также Премьер-министр ознакомится с деятельностью частного сельскохозяйственного предприятия "Урожай" Кобеляцкого района Полтавской области.

Напомним, Шмыгаль заявил, что количество выданных кредитов по программе "5-7-9%" удвоилось за неделю.

Полтавская область Денис Шмыгаль визит Кабмин ОГА Олег Синегубов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Шмыгаль: количество выданных кредитов по программе "5-7-9%" удвоилось за неделю
28 июля 2020, 08:46
Из Харьковской ОГА уволился очередной ТОП-чиновник
27 июля 2020, 19:52
Полиция Сумщины проверяет информацию о стрельбе, якобы устроенной главой ОГА Грищенко
27 июля 2020, 19:25
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »