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27 июля 2020, 19:52 3

Из Харьковской ОГА уволился очередной ТОП-чиновник

27 июля 2020, 19:52 3
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Из ХОГА ушел директор Департамента гражданской защиты Павел Пономаренко
Из ХОГА ушел директор Департамента гражданской защиты Павел Пономаренко
Фото из открытых источников
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Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию

Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте Харьковской областной администрации, пишет RegioNews.

Из Харьковской областной государственной администрации уволился директор Департамента гражданской защиты Павел Пономаренко. Согласно опубликованному документу, причиной увольнения стало заявление Пономаренко, поданное 20 июля.

Напомним, что ранее из ХОГА уволились глава Департамента ЖКХ и инфраструктуры, глава Департамента массовых коммуникаций, заместитель главы ОГА Кучера, а также советница по медицинским вопросам.

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