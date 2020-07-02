ВАКС подтвердил внесение залога за сообщника Андрея Балоня

За самого бывшего председателя Кировоградской ОГА деньги пока не перечислены

За самого бывшего председателя Кировоградской ОГА деньги пока не перечислены

Фото: НАБУ

За руководителя патронатной службы Кировоградской ОГА Сергея Шевченко внесли залог в размере более 5 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, пишет RegioNews.

В Высший антикоррупционный суд внесли залог за одного из подозреваемых, который является руководителем одного из отделов Кировоградской ОГА. Сумма залога составляет 5 миллионов 60,5 тысяч гривен", — отметили в пресс-службе ВАКС.

По состоянию на 15.30 сегодняшнего дня за другого фигуранта дела — эксглаву Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня залог не внесли.

Напомним, вчера в СМИ появилась информация, что за Андрея Балоня и его сообщника вероятно внесли залог

Как известно, детективы НАБУ в четверг, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в целом 1,8 млн грн неправомерной выгоды.

27 июня суд взял под стражу бывшего председателя Кировоградской ОГА Балоня и его сообщника на 60 дней с правом внесения залога.