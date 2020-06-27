Суд взял под стражу бывшего главу Кировоградской ОГА Балоня

Срок действия ареста - 60 суток с возможностью выхода под залог

Срок действия ареста - 60 суток с возможностью выхода под залог

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе Кировоградской ОГА Андрею Балоню, которого подозревают в получении неправомерной выгоды в размере 1,8 миллиона гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу САП.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокурора и детективов и применил меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога для подозреваемого главы ОГА в размере почти 10 млн гривен", - говорится в сообщении.

Его арестовали на два месяца с возможностью выхода на свободу, внеся залог в размере 10 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что главе Кировоградской областной государственной администрации Андрею Балоню Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении в вымогательстве 1,8 млн гривен и просит суд арестовать его с залогом 12 млн гривен.

Напомним, детективы НАБУ в четверг, 25 июня, задержали председателя Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня. По данным НАБУ он должен был получить от регионального отделения одного из органов государственной власти в области в общей сложности 1,8 млн грн неправомерной выгоды.