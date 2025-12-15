На Київщині вантажівка збила жінку на смерть
Аварія сталась 15 грудня у селищі Згурівка. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 59-річний водій вантажівки наїхав на жінку. Відомо, що вона рухалась попереду в попутному напрямку із велосипедом в руках. Внаслідок зіткнення 64-річна жінка загинула на місці від отриманих травм.
"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили правоохоронці.
