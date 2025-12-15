На Київщині вантажівка збила жінку на смерть

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 15 грудня у селищі Згурівка. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 59-річний водій вантажівки наїхав на жінку. Відомо, що вона рухалась попереду в попутному напрямку із велосипедом в руках. Внаслідок зіткнення 64-річна жінка загинула на місці від отриманих травм.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше поблизу села Циганівка у Синельниківському районі сталася ДТП за участю легковика ВАЗ 2110 та вантажівки МАЗ – 39-річний водій залишився затиснутим у понівеченому салоні після зіткнення.