17:26  15 грудня
У вівторок в Україні потепліє до +7 градусів
13:24  15 грудня
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
11:22  15 грудня
У Познані двоє чоловіків побили українця в трамваї: всі подробиці
UA | RU
UA | RU
15 грудня 2025, 18:15

На Київщині вантажівка збила жінку на смерть

15 грудня 2025, 18:15
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 15 грудня у селищі Згурівка. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 59-річний водій вантажівки наїхав на жінку. Відомо, що вона рухалась попереду в попутному напрямку із велосипедом в руках. Внаслідок зіткнення 64-річна жінка загинула на місці від отриманих травм.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше поблизу села Циганівка у Синельниківському районі сталася ДТП за участю легковика ВАЗ 2110 та вантажівки МАЗ – 39-річний водій залишився затиснутим у понівеченому салоні після зіткнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Київська область
На Закарпатті пішоходів збили на смерть "двічі": жінка загинула
15 грудня 2025, 16:55
На Тернопільщині водій кросовера на смерть збив чоловіка
15 грудня 2025, 13:47
На Тернопільщині водій-порушник збив поліцейського
15 грудня 2025, 13:24
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
В Одесі поступово відновлюють мобільний зв’язок
15 грудня 2025, 21:55
Євросоюз поставив Україні обіцяні 2 мільйони артилерійських снарядів
15 грудня 2025, 21:20
Міністерство оборони Туреччини повідомляє про збитий дрон над Чорним морем
15 грудня 2025, 21:07
Військовий оркестр Волині вшанував пам’ять Степана Гіги на львівській церемонії
15 грудня 2025, 20:42
Продавали дітей за 70 тис. євро: українську "координаторку сурогатного бізнесу" екстрадували з Німеччини
15 грудня 2025, 20:26
На Сумщині поліцейські врятували 86-річну мешканку з прифронтового міста
15 грудня 2025, 20:12
Зеленський заявив про різні позиції України та США щодо поділу територій
15 грудня 2025, 20:09
У Кривому Розі 40-річний чоловік вкрав авто та потрапив на ньому у ДТП
15 грудня 2025, 19:57
Смертельна бійка на вулицях: у Дніпрі судили чоловіка, який вбив перехожого
15 грудня 2025, 19:55
За тиждень енергетики повернули світло понад 1 млн родин після обстрілів
15 грудня 2025, 19:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Всі блоги »