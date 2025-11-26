В Киеве будут судить мужчину за изнасилование и разбойные нападения на женщин

Фото: Прокуратура Украины

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт относительно уроженца Черкасщины, который летом, после выхода из тюрьмы, напал на девушку

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, в Днепровском районе столицы мужчина с ножом напал на 20-летнюю киевлянку, отобрал у нее украшения и деньги, после чего совершил сексуальное насилие и изнасиловал женщину.

Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 152 и ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины, а именно: совершение насильственных действий сексуального характера, изнасилование лицом, ранее совершившим аналогичное преступление, и разбой.

По информации прокуратуры, в 2014 году мужчина был приговорен к 14 годам лишения свободы за убийство по корыстным мотивам, грабеж и разбойное нападение.

В июле 2025 года он вышел на свободу и в том же году совершил еще два нападения на женщин, уголовные производства в отношении которых рассматривает Шевченковский районный суд Киева.

Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину, который в течение года насиловал несовершеннолетних падчериц. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.