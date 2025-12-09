Фото: Нацполиция

Жительница Кировоградщины получила подозрение за покушение на убийство. Это произошло из-за ссоры с сожителем

Об этом сообщает полиция Кировоградской области, передает RegioNews.

Это произошло в одном из населённых пунктов области. Между женщиной и ее сожителем произошла ссора. Во время конфликта женщина схватила острый предмет и ударила его в оконное стекло и грудную клетку. Потерпевшего госпитализировали.

Женщина получила подозрение. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Херсонской области мужчина бросил взрывчатку в сторону племянников. В результате 12-летний мальчик получил множественные осколочные ранения спины и ног. Полиция выяснила, что у мужчины проблемы с психическим здоровьем, также ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.