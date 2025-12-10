Удар в грудну клітину: на Київщині п'яний чоловік із ножем накинувся на перехожого та жорстоко побив

Фото: Нацполіція

Інцидент стався у місті Біла Церква. На одній із зупинок громадського транспорту п'яний чоловік напав на перехожого

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Нетверезий чоловік підійшов до 50-річного перехожого та раптово завдав удару ножем у ділянку грудної клітки. Після цього він продовжив його бити по голові та тілу. Зараз правоохоронці помістили зловмисника до ізолятора.

"Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, повідомили зловмиснику про підозру (ч. 4 ст. 296 ККУ). У суді затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в поліції.

