На Київщині мати підпалила рідного сина: суд оголосив вирок

У Київській області до 14 років позбавлення волі засудили 60-річну жительку Білої Церкви, яка спалила свого живцем свого 37-річного сина

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, мотивом стала "помста" через його схильність до алкоголю.

Подія сталася 12 червня 2024 року. До поліції звернулися медики, які повідомили про пожежу в одній із квартир, де чоловік отримав опіки майже всього тіла.

Прибувши на місце, правоохоронці з'ясували: матір зайшла до кімнати, де син відпочивав, облила його легкозаймистою речовиною та кинула підпалений сірник. Одяг спалахнув, чоловік прокинувся від болю та впав на підлогу.

На крики прийшла сусідка й допомогла загасити полум’я. Медики діагностували у потерпілого 86% опіків тіла різного ступеня. Попри зусилля лікарів, чоловік згодом помер у лікарні.

Жінку затримали на місці події та доставили до ізолятора тимчасового тримання. Їй повідомили про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю.

Наприкінці липня 2024 року слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду.

Суд визнав фігурантку винною та призначив покарання у вигляді 14 років ув’язнення.

