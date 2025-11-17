Фото: Национальная полиция Украины

В Самаровском районе Днепра сын подозревается в умышленном убийстве 86-летней матери после бытового конфликта

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

В Самаровском районе Днепра полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве собственной матери. Согласно данным пресс-службы полиции Днепропетровской области, трагедия произошла после бытового конфликта между 51-летним мужчиной и его 86-летней матерью.

Подозреваемый задержан, ему сообщено о подозрении

Согласно предварительной информации, во время ссоры мужчина нанес женщине многочисленные ушибы. От полученных травм она скончалась на месте. 16 ноября в полицию обратился другой родственник, сообщивший об обнаружении тела в частном доме. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции. Во время осмотра правоохранители зафиксировали телесные повреждения, свидетельствовавшие о насильственном характере смерти.

Оперативники собрали первоначальные доказательства, указывающие на причастность сына к трагедии. После проведения первоочередных следственных действий он был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Правоохранители выясняют мотивы и обстоятельства конфликта, а также проводят дополнительные экспертизы, подтверждающие полную картину происшествия.

