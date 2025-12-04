Фото: Нацполіція

Пожежа сталась у приватному будинку в селі Дернівка. На жаль, на місці знайшли тіло чоловіка

Про це повідомляє поліція Київської області

Під час гасіння пожежі в одній із кімнат будинку знайшли тіло 53-річного власника будинку. Під час перевірки з'ясувалось, що чоловік проживав там сам.

Попередньо, причиною пожежі могла стати несправність пічного обладнання. Остаточні висновки згодом до поліції нададуть працівники рятувальної служби. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

"Поліція Київщини закликає громадян бути обережними та дотримуватися правил особистої безпеки під час опалювального сезону", - закликають правоохоронці.

