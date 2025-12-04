Взрыв в гаражном кооперативе Харькова: двое погибших, трое пострадавших
В среду, 3 декабря, в гаражном кооперативе Шевченковского района Харькова произошел взрыв, причина которого устанавливается
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате происшествия возник пожар и разрушены несколько гаражей.
Под завалами одного из построек находился мужчина, которому зажало ноги обломками бетонных конструкций. Спасатели с помощью специального инструмента его деблокировали и передали медикам.
По предварительным данным, два человека погибли, еще трое пострадали.
Напомним, в Харькове в квартире взорвалась зарядная станция. В результате взрыва погибла женщина. ГСЧС отмечает важность использования только сертифицированных и проверенных зарядных станций и приборов во избежание подобных трагедий.