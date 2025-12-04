07:34  04 декабря
Взрыв в гаражном кооперативе Харькова: двое погибших, трое пострадавших
20:50  03 декабря
В Харькове полиция ищет мужчину, который нападает на женщин
20:25  03 декабря
В Кривом Роге девушка попала под колеса из-за блекаута
04 декабря 2025, 07:34

Взрыв в гаражном кооперативе Харькова: двое погибших, трое пострадавших

04 декабря 2025, 07:34
Фото: ГСЧС Харьковщины
В среду, 3 декабря, в гаражном кооперативе Шевченковского района Харькова произошел взрыв, причина которого устанавливается

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате происшествия возник пожар и разрушены несколько гаражей.

Под завалами одного из построек находился мужчина, которому зажало ноги обломками бетонных конструкций. Спасатели с помощью специального инструмента его деблокировали и передали медикам.

По предварительным данным, два человека погибли, еще трое пострадали.

Напомним, в Харькове в квартире взорвалась зарядная станция. В результате взрыва погибла женщина. ГСЧС отмечает важность использования только сертифицированных и проверенных зарядных станций и приборов во избежание подобных трагедий.

01 декабря 2025
07 августа 2025
