Взрыв в гаражном кооперативе Харькова: двое погибших, трое пострадавших

Фото: ГСЧС Харьковщины

В среду, 3 декабря, в гаражном кооперативе Шевченковского района Харькова произошел взрыв, причина которого устанавливается

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате происшествия возник пожар и разрушены несколько гаражей.

Под завалами одного из построек находился мужчина, которому зажало ноги обломками бетонных конструкций. Спасатели с помощью специального инструмента его деблокировали и передали медикам.

По предварительным данным, два человека погибли, еще трое пострадали.

Напомним, в Харькове в квартире взорвалась зарядная станция. В результате взрыва погибла женщина. ГСЧС отмечает важность использования только сертифицированных и проверенных зарядных станций и приборов во избежание подобных трагедий.