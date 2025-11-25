В Киевской области задержали 39-летнего мужчину с арсеналом оружия и боеприпасов
Полиция изъяла у жителя Фастовщины арсенал оружия и боеприпасов, насчитывавший почти 10 тысяч патронов
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.
В Гатном на Фастовщине правоохранители обнаружили дома у 39-летнего мужчины большой арсенал оружия и боеприпасов. Согласно данным полиции, мужчина незаконно хранил несколько видов огнестрельного оружия, гранаты и тысячи патронов, что грозит уголовной ответственностью. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Во время обыска в домовладении фигуранта полицейские изъяли два автомата, винтовку, две противопехотные гранаты, противотанковый ракетный комплекс, РПГ и 9595 патронов разного калибра. На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Киевской области и сотрудники полиции Фастовщины, которые обеспечивали безопасное изъятие оружия.
Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боевых припасов.
Следствие продолжается. Правоохранители проверяют все обстоятельства дела и устанавливают возможных участников или другие факты незаконного хранения оружия в регионе.
