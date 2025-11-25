17:54  25 ноября
На Закарпатье задержали инкассаторов, перевозивших мужчин в броневике с мигалками
16:59  25 ноября
Завтра в Украине резко потеплеет до +17
10:48  25 ноября
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2025, 20:40

В Киевской области задержали 39-летнего мужчину с арсеналом оружия и боеприпасов

25 ноября 2025, 20:40
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Полиция изъяла у жителя Фастовщины арсенал оружия и боеприпасов, насчитывавший почти 10 тысяч патронов

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Гатном на Фастовщине правоохранители обнаружили дома у 39-летнего мужчины большой арсенал оружия и боеприпасов. Согласно данным полиции, мужчина незаконно хранил несколько видов огнестрельного оружия, гранаты и тысячи патронов, что грозит уголовной ответственностью. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Во время обыска в домовладении фигуранта полицейские изъяли два автомата, винтовку, две противопехотные гранаты, противотанковый ракетный комплекс, РПГ и 9595 патронов разного калибра. На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Киевской области и сотрудники полиции Фастовщины, которые обеспечивали безопасное изъятие оружия.

Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боевых припасов.

Следствие продолжается. Правоохранители проверяют все обстоятельства дела и устанавливают возможных участников или другие факты незаконного хранения оружия в регионе.

Ранее сообщалось, во дворе львовской школы произошла стрельба, которая едва не переросла в трагедию.

Напомним, событие произошло утром 24 ноября в Сиховском районе Львова. Во дворе средней общеобразовательной школы №13 произошла стрельба. Родители после встречи в кабинете директора продолжили разрешать конфликт с помощью пистолета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область оружие Боеприпасы арсенал задержание
На трассе Киев-Ковель вблизи Ворзеля произошла масштабная авария с участием 4 авто
25 ноября 2025, 20:19
В Белой Церкви из-за вражеской атаки погиб один человек
25 ноября 2025, 12:46
В Ивано-Франковске пациент устроил стрельбу в больнице
25 ноября 2025, 10:48
Все новости »
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
Короткий дневной сон повышает продуктивность и улучшает память, – исследование
25 ноября 2025, 21:04
Праздник на путях: в метро Киева будет курсировать рождественский артпоезд
25 ноября 2025, 20:42
На трассе Киев-Ковель вблизи Ворзеля произошла масштабная авария с участием 4 авто
25 ноября 2025, 20:19
Членство в ЕС – это абсолютный отказ от суверенитета
25 ноября 2025, 19:55
Суд избрал домашний арест 54-летней водительнице, повлекшей смертельное ДТП в Ровенской области
25 ноября 2025, 19:51
Через 2 дня: Зеленский заявил о готовности к встрече с Трампом относительно мира
25 ноября 2025, 19:25
Состояние пострадавшей женщины и ее 4-летнего ребенка после удара в Днепре 25 ноября
25 ноября 2025, 19:11
В Кировоградской области задержали 37-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух малолетних детей
25 ноября 2025, 18:57
Как будут отключать свет в Украине 26 ноября
25 ноября 2025, 18:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Все блоги »