Фото: Национальная полиция Украины

Полиция изъяла у жителя Фастовщины арсенал оружия и боеприпасов, насчитывавший почти 10 тысяч патронов

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

В Гатном на Фастовщине правоохранители обнаружили дома у 39-летнего мужчины большой арсенал оружия и боеприпасов. Согласно данным полиции, мужчина незаконно хранил несколько видов огнестрельного оружия, гранаты и тысячи патронов, что грозит уголовной ответственностью. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Во время обыска в домовладении фигуранта полицейские изъяли два автомата, винтовку, две противопехотные гранаты, противотанковый ракетный комплекс, РПГ и 9595 патронов разного калибра. На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы ГУНП в Киевской области и сотрудники полиции Фастовщины, которые обеспечивали безопасное изъятие оружия.

Мужчину задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боевых припасов.

Следствие продолжается. Правоохранители проверяют все обстоятельства дела и устанавливают возможных участников или другие факты незаконного хранения оружия в регионе.

