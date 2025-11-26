На Київщині жінка зарізала свого чоловіка через проросійські погляди

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Бучанському районі жінка завдала ножового поранення своєму чоловіку, від якого він загинув. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Київській області.

Про подію, яка сталася у місті Ірпінь до поліції повідомили працівники медичного закладу.

Правоохоронці встановили, що між подружжям виникла раптова сварка через політичні погляди, під час якої жінка завдала своєму чоловікові один удар у праву ділянку грудної клітини. Від отриманого поранення постраждалий помер на місці події.

В суді підозрюваній обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

