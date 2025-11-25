Фото: Патрульная полиция Киевской области

На трассе М-07 Киев – Ковель вблизи Ворзеля из-за серьезного ДТП затруднено движение в обоих направлениях

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

На трассе М-07 Киев – Ковель вблизи Ворзеля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Инцидент усложнил движение в обоих направлениях, создав пробки и неудобства для водителей.

Авария произошла вблизи Ворзеля

На место происшествия прибыли патрульные полицейские Киевской области. Они ведут работу по организации регулирования движения и обеспечивают безопасность участников дорожного движения. Правоохранители контролируют проезд и помогают минимизировать пробки.

Патрульная полиция призывает водителей планировать маршруты с учетом аварии.

Патрульные регулируют движение на месте происшествия

Следователи и спасательные службы продолжают выяснять обстоятельства ДТП. На месте работают все соответствующие службы, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное движение по трассе.

